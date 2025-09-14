Trump stawia warunki krajom NATO. Jego list komentuje rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego

Donald Trump gotowy nałożyć sankcje na Rosję

- Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję, gdy wszystkie państwa NATO zgodzą się i zaczną robić to samo, i gdy wszystkie państwa NATO przestaną kupować ropę od Rosji - napisał Donald Trump w poście. Podkreślił, że „zaangażowanie NATO w zwycięstwo było znacznie mniejsze niż 100 proc., a zakupy rosyjskiej ropy przez niektórych były szokujące!”.

Trump przekonuje też, że nałożenie przez wszystkie pozostałe kraje NATO ceł na Chiny w wysokości od 50 do 100 proc. to kolejny czynnik, który pomoże zakończyć wojnę na Ukrainę.

- Wierzę, że nałożenie przez NATO, jako grupę, ceł w wysokości 50 do 100 proc. na Chiny, które zostaną całkowicie uchylone po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą, również bardzo pomoże w zakończeniu tej śmiercionośnej, ale śmiesznej wojny - napisał Trump.

Rzecznik Nawrockiego: List nie dotyczy Polski

- To są autonomiczne decyzje Pana Prezydenta Trumpa. My ich nie komentujemy, bo one nie dotyczą bezpośrednio naszego kraju - powiedział w TVN 24 Rafał Leśkiewicz.

Rzecznik prezydenta Nawrockiego radzi poczekać na kolejne kroki przywódcy USA. - Na razie mamy list, który wystosował prezydent Trump. To jest element jego polityki. Ma do tego prawo, jest największym partnerem, największą gospodarką, jak słusznie pan zauważył, światową - mówił do dziennikarza TVN24 Leśkiewicz.

Tymczasem zdaniem Romana Giertycha to wykorzystywanie sytuacji, by nacisnąć przede wszystkim na Europę. - Trump w swoim liście do przywódców świata jako warunek sankcji na Rosję postawił wprowadzenie przez europejskich sojuszników sankcji na Indie i Chiny (zupełnie niemożliwe) w wysokości takiej, jak on postanowi. Prezydent USA traktuje rosyjskie ataki jako lewar na Europejczyków - mówi poseł Koalicji Obywatelskiej.

Trump w swoim liście do przywódców świata jako warunek sankcji na Rosję postawił wprowadzenie przez europejskich sojuszników sankcji na Indie i Chiny (zupełnie niemożliwe) w wysokości takiej jak on postanowi. Prezydent USA traktuje rosyjskie ataki jako lewar na Europejczyków.— Roman Giertych (@GiertychRoman) September 13, 2025

Warzecha kontra 12.09.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.