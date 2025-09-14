Trump stawia warunki krajom NATO. Jego list komentuje rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-09-14 7:43

Prezydent USA Donald Trump napisał w sobotę, 13 września na portalu Truth Social, że wystosował list do wszystkich państw NATO i „całego świata”, w którym zadeklarował, że jest gotów nałożyć silne sankcje na Rosję, ale pod warunkiem, że wszystkie kraje Sojuszu przestaną kupować rosyjską ropę. Do stanowiska przywódcy USA odniósł się Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.

Rafał Leśkiewicz, Donald Trump

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express, Evan Vucci/ Associated Press

Donald Trump gotowy nałożyć sankcje na Rosję

- Jestem gotów nałożyć poważne sankcje na Rosję, gdy wszystkie państwa NATO zgodzą się i zaczną robić to samo, i gdy wszystkie państwa NATO przestaną kupować ropę od Rosji - napisał Donald Trump w poście. Podkreślił, że „zaangażowanie NATO w zwycięstwo było znacznie mniejsze niż 100 proc., a zakupy rosyjskiej ropy przez niektórych były szokujące!”.

Trump przekonuje też, że nałożenie przez wszystkie pozostałe kraje NATO ceł na Chiny w wysokości od 50 do 100 proc. to kolejny czynnik, który pomoże zakończyć wojnę na Ukrainę.

Wierzę, że nałożenie przez NATO, jako grupę, ceł w wysokości 50 do 100 proc. na Chiny, które zostaną całkowicie uchylone po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą, również bardzo pomoże w zakończeniu tej śmiercionośnej, ale śmiesznej wojny - napisał Trump.

Rzecznik Nawrockiego: List nie dotyczy Polski

- To są autonomiczne decyzje Pana Prezydenta Trumpa. My ich nie komentujemy, bo one nie dotyczą bezpośrednio naszego kraju - powiedział w TVN 24 Rafał Leśkiewicz.

Rzecznik prezydenta Nawrockiego radzi poczekać na kolejne kroki przywódcy USA. - Na razie mamy list, który wystosował prezydent Trump. To jest element jego polityki. Ma do tego prawo, jest największym partnerem, największą gospodarką, jak słusznie pan zauważył, światową - mówił do dziennikarza TVN24 Leśkiewicz.

Tymczasem zdaniem Romana Giertycha to wykorzystywanie sytuacji, by nacisnąć przede wszystkim na Europę. - Trump w swoim liście do przywódców świata jako warunek sankcji na Rosję postawił wprowadzenie przez europejskich sojuszników sankcji na Indie i Chiny (zupełnie niemożliwe) w wysokości takiej, jak on postanowi. Prezydent USA traktuje rosyjskie ataki jako lewar na Europejczyków mówi poseł Koalicji Obywatelskiej.

Warzecha kontra 12.09.2025
Quiz: My podajemy nazwisko, a Ty dopasowujesz partie. Pytania proste jak drut!
Pytanie 1 z 15
Jarosław Kaczyński:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
DONALD TRUMP
SANKCJE