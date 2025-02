Władysław Kosiniak-Kamysz: Musimy stworzyć w Polsce najsilniejszą armię w Europie

Ważą się losy Ukrainy

Trwa debata o przyszłości porządku na świecie. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa prowadzi negocjacje z Rosją w sprawie ewentualnego zakończenia wojny z Ukrainą. Tymczasem państwa UE muszą same zadbać o swoje bezpieczeństwo i rozpocząć modernizację armii. 14 lutego Polskę odwiedził sekretarz obrony USA Pete Hegseth, który spotka się z wicepremierem i szefem MON, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Z kolei 18 lutego do Polski przyjechał specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy i Rosji gen. Keith Kellogg, który spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Następnie Kellogg udał się do Kijowa.

Kosiniak-Kamysz: Europa musi zacząć wydawać więcej na obronność, na bezpieczeństwo

Sytuacja geopolityczna jest bardzo napięta. O komentarz dotyczący strategii dla Polski i UE spytaliśmy szefa MON. – Żeby obronić się przed Rosją Putina, Europa musi zacząć wydawać więcej na obronność, na bezpieczeństwo. Musimy stworzyć w Europie najsilniejszą armię, dlatego bardzo w nią inwestujemy. Stany Zjednoczone i Polska to żelaźni sojusznicy, dlatego musimy być silni i zjednoczeni w ramach NATO – powiedział nam minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

W wielu krajach Europy wzrostu wydatków na obronność w 2025 roku nie będzie

Tymczasem już wiadomo, że w budżetach Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Hiszpanii wzrostu wydatków na obronność nie będzie. Tym samym kraje te nie zwiększą wydatków na bezpieczeństwo do 5 proc. PKB jak oczekuje tego Donald Trump. Portal Obronny informuje, że Niemcy, w których wybory są tuż-tuż, przyjęły w lipcu 2024 roku projekt budżetu na kolejny rok. "Ale w związku z rozpadem koalicji nie został on uchwalony i począwszy od 1 stycznia realizowane jest, zgodnie z art. 111 Konstytucji, prowizorium budżetowe. Oznacza to możliwość kontynuowania wydatków bieżących, przy jednoczesnej blokadzie ewentualnych zmian o charakterze zasadniczym, takich jak skokowy wzrost wydatków na bezpieczeństwo. Dopiero po ukształtowaniu się nowej koalicji, co zdaniem niektórych komentatorów może nastąpić dopiero w czerwcu, istnieje szansa przyjęcia budżetu. Jednak z punktu widzenia tempa ewentualnych zmian, rok 2025 wydaje się być straconym - czytamy w Portalu Obronnym.

Portal Obronny: Premier Wielkiej Brytanii odrzucił przyspieszenie wzrostu wydatków wojskowych

Portal Obronny podaje ponadto, że "pod koniec stycznia Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii, odrzucił w 45-minutowej rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem perspektywę przyspieszenia wzrostu wydatków wojskowych Wielkiej Brytanii". Z kolei Francja choć została przez Trumpa przyparta do muru, a Hiszpania sięgnęła do rezerwy budżetowej - to i tak za mało, aby osiągnąć pułap wydatków na obronność, jakiego oczekuje od Europy prezydent USA. Powód? Trudna sytuacja gospodarcza i budżetowa w tych krajach.

Polska nie wyśle żołnierzy na Ukrainę. Kosiniak-Kamysz komentuje

Siepacze Putina atakują

Tymczasem Putin nie myśli o pokoju w Ukrainie, tylko intensyfikuje ataki na naszego wschodniego sąsiada. W nocy z 18 na 19 lutego ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 106 spośród 167 dronów różnego typu, którymi zaatakowali Rosjanie - powiadomiły ukraińskie Siły Powietrzne. W wyniku zmasowanego ataku na Odessę 500 budynków zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej, wody i ciepła - przekazał mer miasta Hennadij Truchanow. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że co najmniej 160 tys. mieszkańców Odessy zostało pozbawionych ogrzewania i prądu. – Bez dostępu do ciepła i elektryczności pozostaje 13 szkół, przedszkole oraz kilka szpitali. (...) Jestem wdzięczny każdemu ratownikowi i wszystkim, którzy pomagają ludziom - podkreślił prezydent w Telegramie.

