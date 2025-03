Rządowa wizyta na wschodniej granicy

W placówce Straży Granicznej w Krynkach (Podlaskie) odbyła się odprawa z kadrą dowódczą Wojska Polskiego Straży Granicznej oraz Policji. Przedstawiciele rządu zdecydowali się przejść również wzdłuż granicy. - Zastaliśmy zaporę w takim stanie, że w ciągu 20 sekund można ją było rozchylić lewarkiem. Planujemy takie działania, żeby nie było zagrożenia nielegalnego przekroczenia granicy na ciekach wodnych - przypomniał minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak, cytowany przez onet.pl. Zaś Donald Tusk wyraźnie podkreślił: - Chciałbym, żeby ten obraz dotarł do wszystkich w Europie, że tutaj działa 11 tys. funkcjonariuszy. Wydaliśmy 2 mld 700 mln zł na obronę granicy. Widzicie nowe instalacje, nowe kamery, dzięki tym inwestycjom ta granica jest coraz bardziej szczelna. Wprowadzamy przepisy, które uniemożliwią wykorzystywania prawa azylowego do przekroczenia granicy. Szef rządu przyznał, że: - Mamy coraz więcej informacji, że przemytnicy są coraz bardziej zniechęceni. (...) Mamy powód do satysfakcji, Polska, czuje się bezpieczna.

Bezpieczne granice Polski

PAP przypomina, że w czwartek Sejm przyjął uchwałę w sprawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W uchwale poparto rezolucję Parlamentu Europejskiego z 12 marca ws. wzmocnienia obronności UE i uznano, że jeden z jej zapisów dotyczący programu Tarcza Wschód jest szczególnie istotny.

W piątkowym komunikacie CIR przekazano, że zapora elektroniczna na polsko-białoruskiej granicy na odcinkach rzek Istoczanka i Świsłocz w woj. podlaskim już działa; zamontowano ponad 500 słupów i 1,3 tys. kamer. "Bariera powstała na odcinku łącznie ok. 47 km. Inwestycja kosztowała ponad 85 mln zł. Pod koniec grudnia 2024 r. zakończono także modernizację stałej bariery na granicy za ponad 117 mln zł. Zamontowano dodatkowe wzmocnienia oraz drut" - podało CIR.

W grudniu 2024 roku Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy, który umożliwi zawieszenie prawa do składania wniosków o azyl przez osoby nielegalnie przekraczające granicę; czeka na podpis prezydenta. Chodzi o nowelę ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, nad którą prace parlament ukończył 13 marca. Nowelizacja zakłada możliwość wprowadzenia czasowego, terytorialnego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

