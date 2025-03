Donald Tusk w Brukseli: "Tarcza Wschód to priorytet"

Tusk mówił o ustaleniach zakończonego w czwartek w Brukseli szczytu UE w obszarze obronności.

- Europa nie może być dłużej bezbronna. Nowa polityka amerykańska kładzie nacisk na większą odpowiedzialność Europy za samą siebie. Jeśli NATO ma być nadal paktem, który gwarantuje Polsce i Europie bezpieczeństwo, to jest oczywiste już dla wszystkich, że Europa musi wziąć na siebie o wiele więcej odpowiedzialności i zadań obronnych - powiedział.

Podkreślił, że Polska wie o tym od dawna, a na szczycie UE podjęto decyzje, które spowodują, że "nie będziemy już samotni na tej szpicy, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia".

Powiedział też, że chciałby, aby więcej państw europejskich podjęło wysiłki, podobne do polskich, "bo im Europa będzie silniejsza i lepiej dozbrojona, tym oczywiste, bezpieczniejsza będzie Polska".

Przekazał ponadto, że jego współpracownicy w Brukseli musieli walczyć do końca, by Tarcza Wschód była rzeczywiście priorytetem Unii, "żeby gdzieś tam po drodze nie zniknęła z zapisów". Wyjaśnił, że to dlatego, iż każde państwo UE ma swój punkt widzenia i "jest to też pojedynek o europejskie pieniądze".

- Z satysfakcję mogę powiedzieć, że Tarcza Wschód została wpisana już na trwałe jako jeden z europejskich priorytetów obronnych i będzie to miało swoje konsekwencje - powiedział.

Poinformował, że w sobotę z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem pojedzie obejrzeć nową infrastrukturę na polskiej granicy wschodniej.

Donald Tusk o Ukrainie

W swoim przemówieniu Donald Tusk zwrócił także uwagę na Ukrainę.

- Jest powszechne przekonanie, że dzięki wysiłkowi zbrojnemu Ukrainy Rosja nie była gotowa do agresywnej akcji przeciwko państwom NATO i UE. Ukraina, niezależnie od wyniku wojny, kupiła bezcenny czas dla Polski i całej Europy – podkreślił po szczycie UE w Brukseli premier Tusk.

- Warto o tym pamiętać wtedy, kiedy czasami mówimy, że jesteśmy zmęczeni, za dużo uchodźców, a Ukraina tyle pieniędzy kosztuje. Musimy o tym pamiętać, że Rosja jest bezradna w tych planach wobec reszty Europy, bo Ukraina wzięła na siebie ciężar bezpośredniej konfrontacji z agresorem – zaznaczył.

W ten sposób Tusk odpowiedział na pytanie, czy w związku z tym, że Biała Księga obronności UE jest obliczona do 2030 r., w UE jest przekonanie, że Rosja wtedy może zaatakować inny kraj europejski? Tusk powiedział, że nikt takich obliczeń w UE nie robi. Natomiast jest wdzięczny za to, że premier Danii Mette Frederiksen zaproponowała 2030 rok jako datę, kiedy „radykalnie ma wzrosnąć zdolność obronna UE”, choć nie wszystkie kraje były do tego przekonane.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Sonda Czy popierasz budowę Tarczy Wschód? Tak Nie Nie mam zdania