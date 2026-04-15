Witold Zembaczyński ostrzega: Ziobro może uciec w bagażniku przebrany za kobietę

Peter Magyar zapowiedział, że Węgry nie będą miejscem ukrywania się osób poszukiwanych międzynarodowo i zasugerował, że Zbigniew Ziobro oraz jego były zastępca nie pozostaną tam długo.

Wobec Marcina Romanowskiego obowiązuje Europejski Nakaz Aresztowania, a podobna decyzja dotycząca Ziobry ma zapaść w Warszawie, co rodzi pytania o ich dalsze plany, włącznie z możliwością wyjazdu do USA.

Politycy komentują sytuację jako przejaw narastającej desperacji osób obawiających się odpowiedzialności prawnej.

Węgry nie chcą przestępców

Peter Magyar (45 l.), przywódca TISZY, poinformował, że „Węgry nie będą wysypiskiem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową”. Dodał, że były polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego były zastępca „nie zostaną długo” na Węgrzech.

Wobec Romanowskiego wydany jest Europejski Nakaz Aresztowania, więc poza Węgrami może zostać zatrzymany. Wkrótce sąd w Warszawie ma też zdecydować o ENA dla Ziobry. Reporter Polsat News zapytał Ziobrę w Budapeszcie, czy jest spakowany i gotowy na ekstradycję do Polski. – Jestem zawsze gotowy do toczenia bitwy o prawdę – powiedział polityk, dodając, że będzie walczył z premierem Donaldem Tuskiem „gdziekolwiek się znajdzie”.

"Kończy się teatr a zaczyna desperacja"

A znaleźć się może w USA, bo można domniemywać, że politycy ścigani za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości mogą szukać azylu właśnie za oceanem. Zapytany o takie plany Ziobro stwierdził, że „niczego nie można wykluczyć”.

– Zbiegów takich jak Ziobro i Romanowski można się spodziewać wszędzie, nawet uciekających przed polskim prawem w bagażniku, w kobiecym przebraniu – komentuje dla „Super Expressu” poseł KO Witold Zembaczyński. – Kiedy politycy zaczynają się bać odpowiedzialności, kończy się teatr, a zaczyna desperacja – dodaje polityk.

KOWAL UDERZA W PREZYDENTA: "Nawrocki uwikłał się w kampanię sługi Putina!" | Express Biedrzyckiej