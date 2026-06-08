Węgry weryfikują azyle. Co ze Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim?

Węgierskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło proces weryfikacji statusów uchodźcy przyznanych obywatelom Unii Europejskiej z przyczyn politycznych, co zakłada ponowną ocenę wszystkich takich decyzji.

Proces ten bezpośrednio dotyczy byłych polskich polityków, takich jak Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, którym Węgry wcześniej udzieliły ochrony międzynarodowej, a wobec których w Polsce toczą się postępowania prawne i wydano nakazy aresztowania.

Nowy rząd Węgier, pod kierownictwem premiera Petera Magyara, wyraźnie zmienił politykę azylową, deklarując, że kraj "nie będzie zapewniać schronienia, nie mówiąc już o azylu, zagranicznym przestępcom".

Węgierskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało w niedzielę informację o trwającym procesie weryfikacji statusów uchodźcy, które zostały przyznane obywatelom Unii Europejskiej z powodów politycznych. Proces ten, rozpoczęty w maju bieżącego roku, zakłada ponowną ocenę przez węgierski urząd ds. azylu wszystkich tego typu decyzji. Osoby objęte postępowaniem zostały formalnie powiadomione o konieczności osobistego stawiennictwa przed urzędem.

- Osoby, które stawią się w urzędzie, będą miały możliwość przedstawienia swoich argumentów i dowodów uzasadniających utrzymanie statusu uchodźcy. W przypadku ich nieobecności organy podejmą decyzje w oparciu o dostępną dokumentację i informacje – stwierdzono w oficjalnym komunikacie.

Resort zaznaczył również, że wszelkie decyzje będą przekazywane bezpośrednio zainteresowanym stronom. W sytuacji, gdy miejsce pobytu osoby jest nieznane, powiadomienia mogą zostać opublikowane w oficjalnych komunikatach publicznych, zgodnie z obowiązującym prawem węgierskim. W dokumencie nie ujawniono konkretnych nazwisk ani szczegółowych przypadków.

Sprawa Ziobry i Romanowskiego

W przeszłości węgierski rząd, pod kierownictwem premiera Viktora Orbana, udzielił ochrony międzynarodowej kilku politykom poszukiwanym w swoich krajach. Wśród nich znaleźli się były polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz jego zastępca Marcin Romanowski. Polska Prokuratura Krajowa postawiła obu politykom zarzuty dotyczące domniemanych nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro przebywał w Budapeszcie od listopada 2025 roku, a Marcin Romanowski od grudnia 2024 roku. Po przegranej partii Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych, Ziobro opuścił Węgry i obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Losy Marcina Romanowskiego są mniej jasne; pod koniec maja opuścił on swoje mieszkanie w stolicy Węgier. Według doniesień polskich mediów, był później widziany w Serbii i Chorwacji.

Peter Magyar, który przed wyborami parlamentarnymi był liderem opozycji, a obecnie pełni funkcję premiera Węgier, wyraźnie wypowiadał się na temat polityki azylowej kraju. Komentując przypadki Ziobry i Romanowskiego, Magyar zapowiadał, że jego rząd "nie będzie zapewniać schronienia, nie mówiąc już o azylu, zagranicznym przestępcom". Po zwycięstwie w wyborach, Magyar podtrzymał swoje stanowisko, deklarując, że Węgry "nie będą wysypiskiem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową".

Postępowania w Polsce

W Polsce toczą się równoległe postępowania prawne dotyczące obu polityków. W połowie lutego bieżącego roku warszawski sąd ponownie wydał Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wobec Marcina Romanowskiego. Wcześniej, pierwszy ENA za byłym wiceministrem został wydany w grudniu 2024 roku, co zbiegło się z ujawnieniem informacji o udzieleniu mu azylu przez rząd Orbana. Ten pierwszy nakaz został uchylony w grudniu 2025 roku. Prokuratura złożyła jednak drugi wniosek, który Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił, skutkując ponownym wydaniem ENA.

W odniesieniu do Zbigniewa Ziobry, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się w lutym bieżącego roku na zastosowanie aresztu. Za Ziobrą wydano list gończy, a następnie skierowano do sądu wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania, który nie został jeszcze rozpatrzony. Niezależnie od kwestii ENA, trwa także postępowanie odwoławcze dotyczące decyzji o tymczasowym areszcie dla Ziobry, z posiedzeniami zaplanowanymi na 1, 3 i 6 lipca.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Zbigniew Ziobro:

39

Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien zostać sprowadzony z USA do Polski? Tak, powinien stanąć przed polskim sądem Nie, to sprawa polityczna Tak, ale tylko zgodnie z procedurami ekstradycyjnymi Trudno powiedzieć