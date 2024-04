Wipler nagle pokazał córkę! Tak poprosił ludzi o głosy

Polacy za pełną dostępności do tzw. antykoncepcji awaryjnej. Zobacz najnowszy sondaż

Co dalej po prezydenckim wecie?

To oni będą doradzać Tuskowi! Wiemy, kim są nowi doradcy szefa rządu

Politycy walczą teraz o głosy w wyborach samorządowych. Już w ten weekend 7 kwietnia, w niedzielę, Polacy będą wybierać nowe władze samorządów terytorialnych. W toku powszechnego głosowania zostaną wyłonieni radni gmin, powiatów, sejmików, sejmików województw, wójtowie, a także burmistrzowie i prezydenci miast.

– Kochani, chciałbym Was serdecznie prosić. Jeżeli głosujecie w okręgu podwarszawskim, czyli w tych powiatach otaczających dookoła Warszawę. Bardzo was proszę i apeluję, i zachęcam, bo to jest dobry wybór, byście zagłosowali na 13-stą, czyli ostatnią na liście Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców, Martę Wipler – powiedział Przemysław Wipler z Konfederacji oraz przyznał, że jego najstarsza córka będzie w tym roku rozpoczynała studia prawnicze.

– Martę znam od ponad 18 lat, jest moją najstarszą córką. Jestem z niej jako ojciec bardzo, bardzo dumny. Jest pracowita, ambitna, w przeciwieństwie do mnie – uporządkowana, a nie spontaniczna – dodał.

P. WIPLER: KONFEDERACJA NIE BOI SIĘ PRZYSPIESZONYCH WYBORÓW Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– I jakbym miał powiedzieć, jak ja bym się chciał zmienić i kim ja chciałbym być jak dorosnę, to chciałbym być kimś takim, jak Marta. Jestem przekonany, że będzie wam dobrze służyć w sejmiku województwa mazowieckiego. Marta ma miejsce numer 13, więc ona powiedziała „tato, szczęśliwa trzynastka, tak jak Taylor Swift, której jest fanką! – zażartował Wipler i przypomniał raz jeszcze numer listy swojej córki. Marta Wipler wystartuje w okręgu podwarszawskim z listy nr 2. Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców.

– Zachęcamy do głosowania! – skomentowała sama zainteresowana.

Poniżej w galerii zobaczysz posła Konfederacji Przemysława Wiplera podczas treningu:

Sonda Czy weźmiesz udział w wyborach samorządowych 2024? Tak Nie Nie wiem