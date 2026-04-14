Więzienie za blokowanie sędziów TK? Minister Żurek zapowiada rozliczenia!

Sprawa niezaprzysiężonych sędziów Trybunału Konstytucyjnego ponownie nabiera tempa. Waldemar Żurek odkreślił, że prezydent nie ma podstaw do kwestionowania statusu czworga sędziów TK: - Jeśli ci sędziowie zostali wybrani wadliwie, nie powinni być zaprzysiężeni w ogóle. Jeśli zaś wybrano ich prawidłowo - to dlaczego prezydent zaprzysiągł tylko dwójkę? - pytał. Minister Sprawiedliwości wprost mówił o możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób, które uniemożliwiły czworgu sędziom złożenie ślubowania. W jego ocenie nie jest to wyłącznie kwestia polityczna, ale działanie, które może nosić znamiona przestępstwa. Minister wskazał, że potencjalne konsekwencje mogą dotknąć szeroki krąg osób.

– Mam na myśli prezydenta, p.o. prezesa TK, ale także ich współpracowników. Kodeks karny zna pojęcie pomocnictwa – ostrzegał Żurek. Sugeruje tym samym, że prokuratura może zainteresować się nie tylko głową państwa, ale również urzędnikami Kancelarii Prezydenta czy pracownikami samego Trybunału, którzy mogli być zaangażowani w proces blokowania sędziów. Minister nie wykluczył, że w przyszłości o osobach pełniących dziś wysokie funkcje, jak szef Kancelarii Prezydenta, media będą pisały inicjałami, np. „Zbigniew B.”, co jest standardową praktyką w przypadku osób z zarzutami prokuratorskimi. - Nikt nie może być ponad prawem niezależnie od tego, jaką funkcję piastuje - przekonywał.

Jak zapewnia minister Żurek, czworo sędziów, których ślubowanie odbyło się bez obecności prezydenta, nie zamierza rezygnować. Mają oni wywierać stałą presję na obecnego prezesa TK, Bogdana Święczkowskiego, aby dopuścił ich do orzekania. – Słyszałem, że rozważają pozwy do sądów pracy. Niezależnie od tego mają wciąż zamiar stawiać się do pracy w TK i pozostawać w gotowości – mówił minister.

Minister Żurek zapowiedział też, że chce przyspieszyć w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry. - Prokuratura Krajowa skierowała w poniedziałek do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wyznaczenie terminu posiedzenia w sprawie wydania ENA za Zbigniewem Ziobrą - oznajmił.

