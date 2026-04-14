Michał Wójcik ostro o Peterze Magyarze! W tle sprawa Ziobry i Romanowskiego

Koalicja Fidesz-KDNP Viktora Orbána straciła większość konstytucyjną, zdobywając jedynie 55 mandatów, co oznacza koniec jej dominacji i możliwość demontażu "nieliberalnej demokracji".

Szeroka koalicja opozycyjna pod przewodnictwem Pétera Magyara odniosła zdecydowane zwycięstwo, przełamując monopol Fideszu i zapowiadając radykalne zmiany, w tym odblokowanie funduszy unijnych poprzez przywrócenie niezależności sądownictwa i przystąpienie do Prokuratury Europejskiej.

Porażka Fideszu jest interpretowana jako wynik niezadowolenia społecznego z inflacji i izolacji międzynarodowej Węgier, a także jako sygnał ostrzegawczy dla ruchów populistycznych w regionie, wskazujący na możliwość obalenia silnych machin propagandowych przez społeczeństwo.

Koalicja Fidesz-KDNP, dotychczas dominująca w węgierskiej polityce, zdobyła jedynie 55 mandatów, co stanowi znaczący spadek w porównaniu do poprzednich kadencji. Ten wynik oznacza utratę zdolności do blokowania zmian konstytucyjnych, co otwiera drogę do reform systemowych. Taka zmiana może doprowadzić do demontażu tzw. nieliberalnej demokracji, która charakteryzowała rządy Viktora Orbána. Szeroka koalicja opozycyjna, pod przewodnictwem Pétera Magyarai, odniosła zdecydowane zwycięstwo. Jej sukces nie tylko przełamał monopol władzy Fideszu, trwający od 2010 roku, ale również może wpłynąć na układ sił w Europie Środkowej. Zwycięstwo opozycji jest interpretowane jako wyraz niezadowolenia społeczeństwa z dotychczasowej polityki.

Węgierscy wyborcy, jak wskazują analizy, byli zmęczeni wysoką inflacją oraz izolacją międzynarodową Budapesztu. Nowy rząd zapowiada radykalne zmiany, w tym odblokowanie funduszy unijnych. Ma to nastąpić poprzez przywrócenie pełnej niezależności sądownictwa oraz przystąpienie do Prokuratury Europejskiej. Eksperci podkreślają, że porażka Fideszu może być sygnałem ostrzegawczym dla ruchów populistycznych w całym regionie. Wyniki wyborów na Węgrzech mogą świadczyć o tym, że nawet silne machiny propagandowe mogą ulec w obliczu determinacji społeczeństwa i pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju.

Michał Wójcik o Magyarze

W "Porannym Ringu" gościem był Michał Wójcik, który ostro skomentował wygrana TISZ-y.

- Bardzo nie podoba mi się, co powiedział pan Magyar wczoraj. Jeszcze właściwie nie został premierem, a jego słowa kilkanaście godzin po spektakularnym zwycięztwie o przestępcach międzynarodowych na Węgrzech... Po pierwsze, jeszcze nie są przestępcami, nie zostali skazani przez nikogo, nie było żadnego wyroku prawomocnego ani nieprawomocnego. Wydaje mi się, że lepiej, aby skoncentrował się na sprawach swojego kraju niż tym tematem, ale być może chciał się podlizać Donaldowi Tuskowi - mówił.

Wójcik podkreśla, że pierwsza zagraniczna wizyta Magyara odbędzie się do Polski, gdzie spotka się z premierem RP. Dodał, że już zdążył zawieść Donalda Tuska.

- Minęła ledwo doba od wyborów, a Peter Magyar mówi że Ukrainy nie wpuści do Unii Europejskiej, pieniędzy im nie da, a jeśli zadzwoni Putin to chętnie odbierze i porozmawia. Budował inną narrację przez wiele miesięcy, a nagle pojawia się zwrot o 180 stopni - dodał.

