Skandal na rozprawie Grzegorza Brauna! Tak potraktował prokuratora

Grzegorz Braun zaatakował prokuratora w sądzie, zarzucając mu "banderowskie" działania i przynależność do "sitwy", co doprowadziło do interwencji sędziego.

Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorza Brauna w związku z zarzutami dotyczącymi zniszczenia flag Ukrainy, UE i LGBT+ oraz zaprzeczania zbrodniom III Rzeszy, co otwiera drogę do dalszych postępowań.

Postępowanie sądowe, rozpoczęte w grudniu ubiegłego roku, dotyczy m.in. incydentu z zgaszeniem świecznika chanukowego w Sejmie, naruszenia nietykalności uczestniczki uroczystości oraz wydarzeń w Narodowym Instytucie Kardiologii, gdzie Braun miał użyć siły wobec Łukasza Szumowskiego.

Już na samym początku rozprawy Braun złożył wniosek o wyłączenie prokuratora, zarzucając mu wprowadzanie w błąd i poświadczanie nieprawdy. W trakcie swojego wystąpienia, Braun skierował pod adresem prokuratora ostre, polityczne oskarżenia, twierdząc, że działania prokuratury mają charakter personalny.

- Kto ciebie wybrał, człowieku? Ciebie wybrała sitwa, mafie, służby i loże do nękania polskich patriotów. Banderowcu w todze polskiego prokuratora – skandalicznie grzmiał Grzegorz Braun. Sędzia natychmiast upomniał polityka, ostrzegając, że w przypadku kolejnych naruszeń porządku może zostać usunięty z sali.

Uchylenie immunitetu i zarzuty

Sprawa świec chanukowych to nie jedyne zarzuty, z jakimi mierzy się Grzegorz Braun. Pod koniec marca Parlament Europejski zagłosował w Brukseli za uchyleniem immunitetu europosłowi. Decyzja ta dotyczyła dwóch spraw: zniszczenia flag Ukrainy, UE i środowisk LGBT+ w Sejmie oraz zaprzeczania zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez III Rzeszę.

Uchylenie immunitetu, o co wnioskowała polska prokuratura, otwiera drogę do prowadzenia dochodzenia w tych sprawach, co może skutkować dalszymi konsekwencjami prawnymi dla europosła.

W naszej galerii zobaczysz jedną z wizyt Grzegorza Brauna w prokuraturze:

34

Sonda Czy Grzegorz Braun powinien ponieść odpowiedzialność karną za swoje działania? Tak, przekroczył granice prawa Nie, to radykalna wolność słowa Nie mam zdania / za wcześnie na ocenę