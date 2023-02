Wiemy, kiedy Jarosław Kaczyński ruszy w objazd po Polsce! Jest zapowiedź

Jarosław Kaczyński szykuje się do objazdów po Polsce

Bliski współpracownik prezesa PiS Michał Moskal zapewnia, że prezes już niebawem ruszy znów w Polskę: - Prezes PiS Jarosław Kaczyński wraca do zdrowia i myślę, że w ciągu kilku tygodni również będzie wracał do objazdu po Polsce. Aktywność polityków w terenie będzie odgrywała duże znacznie w czasie kampanii wyborczej - powiedział w czwartek w Studiu PAP dyrektor biura prezydialnego PiS. Moskal w czwartek w rozmowie z PAP.PL pytany był m.in. o powrót prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do spotkań z wyborcami. Objazd 94 okręgów, które składają się na strukturę PiS, Kaczyński rozpoczął w lipcu 2022 r., w grudniu trasę przerwał planowy zabieg ortopedyczny.

- Założeniem było objechanie okręgów senackich, więc tutaj już tak na prawdę większość jest za nami. Chcielibyśmy, żeby w ciągu kilku miesięcy (objazd) został zakończony, żeby przejść do aktywności czysto kampanijnej - wyjaśnił polityk. Jak dodał, w partii trwają już przygotowania do nadchodzącej kampanii wyborczej. Dodał, że aktywność polityków w terenie będzie miała bardzo duże znaczenie. - Zawsze byliśmy bardzo aktywni w terenie, pokazywaliśmy, co da się zrobić, co można zrobić więcej, co można zrobić dla Polski i jaki jest nasz pomysł - zaznaczył Moskal.

PiS ma plan dotarcia do młodych. Postawią na TiK ToK?

Pytany, jaki jest plan dotarcia do młodszych wyborców przy użyciu mediów społecznościowych oświadczył, że PiS "przygotowuje się do tego, aby bardzo mocno wzmóc aktywność na różnych platformach społecznościowych, w tym również na Tik Toku". Dopytywany, czy Kaczyński zamierza założyć konto w tym serwisie odparł, że nie ma takich planów, a prezesa PiS "bardzo trudno byłoby do tego przekonać". Na pytanie o zaangażowanie młodzieżówki w nadchodzącą kampanię Moskal zapowiedział, że będzie ona wspierać struktury m.in. w zbiórce podpisów. Dodał, że w tym momencie młodzieżówka liczy ok. 1000 członków.

Pytany, jak wygląda codzienna praca w centrali PiS, odparł, że polega ona m.in. na obsłudze ciał statutowych partii, czy nadchodzącej korespondencji. Jak dodał, w ciągu roku do centrali przychodzi kilkadziesiąt tysięcy listów. Zapewnił, że wszystkie są czytane. - Jest wiele spraw, w których pan prezes Kaczyński osobiście interweniuje i to są sprawy często zwykłych obywateli, takie jak chociażby sytuacje bezprawnych odbiorów dzieci z rodzin (...). To są częste przypadki, ale również inne małe niesprawiedliwości, w których prezes PiS bardzo często podejmuje interwencje przy różnych organach - zaznaczył Moskal.

Poinformował też, że wśród nachodzącej korespondencji pojawiają się również wyrazy poparcia, ale także obraźliwe treści. - Zdarzają się i groźby, czasami składamy również zawiadomienia do prokuratury - dodał.

Sonda Podobają ci się wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego? Tak Nie Trudno powiedzieć