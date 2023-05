Petru chce się przykleić do Tuska. Planuje startować w wyborach do Senatu

Coraz droższe życie

Czynsz, ciepło, prąd i gaz czyli opłaty za mieszkanie w kwietniu wzrosły o 18,2 proc. w stosunku do cen sprzed roku. Żywność w tym czasie stała się droższa o prawie 20 proc. Największe podwyżki dotknęły produkty mleko, sery i jaja. Kryzys najbardziej dokucza najuboższym Polakom, do których zaliczają się seniorzy.

80 proc. seniorów nie kupuje leków

Sytuacja ta ma dla nich groźne konsekwencje, bo jak informuje Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” aż 80 proc. emerytów nie wykupuje leków. Potwierdza to Naczelna Rada Aptekarska.

- Widzimy, że wielu seniorów, czyli osób po 65 roku życia, które nie pracują już zawodowo, ma problemy z wykupieniem lekarstw. Chodzi najczęściej o nowoczesne leki na cukrzycę oraz przeciwzakrzepowe, których koszt wynosi 100-150 zł za opakowanie – mówi Marek Tomków, wiceprezes NRA. - Seniorzy zwykle nie przyznają się, że nie mają pieniędzy, a powinni zapytać lekarza lub farmaceutę o tańszy zamiennik. W wielu przypadkach udaje się dobrać tańszy lek – dodaje ekspert.

Przełom z lekami dla seniorów

Rząd przygotowuje się do rozszerzenia programu darmowych leków 75 plus do 65 plus. Według zapowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego (50 l.), możliwe jest też wprowadzenia na listę darmowych leków, prawie wszystkich z 4200 leków refundowanych. - To byłby przełom – ocenia Marek Tomków. ABR

