Wielkie zmiany w Sejmie. Oni zajmą miejsca nowych europosłów. Kto za kogo trafi do Sejmu?

Wybory do Parlamentu Europejskiego już za nami. W niedzielę Polacy wybrali swoich przedstawicieli do europarlamentu. W sumie Polsce przypadło 53 mandaty, które już wiadomo, do kogo trafiły. Znamy oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza podała już oficjalne wyniki po przeliczeniu ze stu procent obwodów. Już wszystko podliczono i podano do wiadomości na stronie PKW. Oficjalne i pełne wyniki są następujące:

Koalicja Obywatelska 37,06 proc.

Prawo i Sprawiedliwość 36,16 proc.

Konfederacja 12,08 proc.

Trzecia Droga 6,91 proc.

Lewica 6,3 proc.

To przekłada się na mandaty w następujący sposób: KO 21 mandatów, PiS 20, Konfederacja 6, Lewica i Trzecia Droga otrzymują po 3 mandaty każde z tych ugrupowań. Część osób, które dostały się do europarlamentu pozostawiają po sobie miejsce w Sejmie. Kto może w takim razie zostać nowym posłem i zająć miejsca po odchodzących do PE? Tak by się to przedstawiało:

Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską:

Borys Budka – Urszula Koszutska

Bogdan Zdrojewski – Krzysztof Mieszkowski

Bartosz Arłukowicz – Barbara Grygorcewicz

Bartłomiej Sienkiewicz – Jerzy Meysztowicz

Dariusz Joński – Krzysztof Piątkowski

Jacek Protas – Katarzyna Królak

Marcin Kierwiński – Maria Koźlakiewicz

Marta Wcisło – Bożena Lisowska

Kamila Gasiuk-Pihowicz – Mariusz Popielarz

Michał Szczerba – Magdalena Roguska

Jagna Marczułajtis-Walczak - Iwona Chamielec,

Mirosława Nykiel – Maciej Tomczykiewicz

Jeśli chodzi o PiS:

Marlena Maląg – Lidia Czechak

Waldemar Buda – Włodzimierz Tomaszewski

Piotr Muller – Michał Kowalski

Michał Dworczyk – Grzegorz Macko

Arkadiusz Mularczyk – Anna Paluch

Jacek Ozdoba – Wioletta Kulpa

Jeśli chodzi o Konfederację:

Grzegorz Braun – Michał Połuboczek

Stanisław Tyszka – Krzysztof Szymański

Jeśli chodzi o Trzecią Drogę:

Krzysztof Hetman – Henryk Smolarz

Michał Kobosko - Bożena Hołownia

Jeśli chodzi o Lewicę:

Krzysztof Śmiszek – Marta Stożek

Joanna Scheuring-Wielgus - Piotr Kowal