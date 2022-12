Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

W badaniu IBRiS przeprowadzonym w dniach 2-3 grudnia okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 34,2 procent poparcia. Oznacza to wzrost o 0,5 punktu procentowego w porównaniu z badaniem wykonanym na początku listopada. Koalicja Obywatelska ma 28,3 proc. (wzrost o 0,7 pp.), Lewica - 9,7 proc. (spadek o 0,4 pp.), Polska 2050 - 8,8 proc. (spadek o 2,1 pp.) oraz ex aequo PSL Koalicja Polska - 5,2 proc. (spadek o 0,5 pp.) i Konfederacja - 5,2 proc. (wzrost o 0,2). 8,6 procent respondentów jest niezdecydowanych i nie wie na kogo głosować. Jeśli chodzi o frekwencję, to udział w wyborach deklaruje 52,5 proc. ankietowanych.

Zima ma zdecydować

– Wewnętrzne badania pokazują, że wyborcy zaczęli dostrzegać efekty programów rządu dotyczących energii, jak ten o węglu czy też mrożenia cen. PiS powoli odzyskuje w ten sposób sprawczość – wyznał "Rzeczpospolitej" jeden z członków klubu PiS.