Portal Onet, powołując się na poufne dokumenty, podał w poniedziałek, że rząd PiS przekazując prywatnym firmom kontrolę nad produkcją amunicji dla wojska, nie zabezpieczył interesów państwa. Ponadto firmy te nie miały doświadczenia w produkcji amunicji. Według Onetu na tydzień przed swoją dymisją Morawiecki podpisał "tajną uchwałę nakazującą zakup pocisków wartych nawet 12 mld zł". - Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na linii ówczesne władze i Polska Amunicja, ta ostatnia zobowiązała się do dostarczania 50 tys. sztuk amunicji kal. 155 mm (ze środków NRA przeznaczono na to kwotę 12 mld zł), ale przede wszystkim budowy zupełnie nowej fabryki tego rodzaju pocisków w Ząbkowicach Śląskich koło Kłodzka na Dolnym Śląsku (2 mld zł) - czytamy. Portal podał, że obecne Ministerstwo Obrony Narodowej kwestionuje te decyzje, przekonując, że w tej sprawie interes Skarbu Państwa nie został należycie zabezpieczony. Postuluje wstrzymanie programu i powiadomienie prokuratury.

- Mateuszu, to, że potrafisz robić interesy na respiratorach, maseczkach, wizach czy generatorach, wszyscy wiedzieli od dawna. Ale że na amunicji też i to na 14 miliardów? - w odniesieniu do tych informacji napisał Donald Tusk na platformie X. - Panie Donaldzie, gdybyś wtedy rządził - czekałbyś na dostawę niemieckich hełmów, a nie budował fabrykę polskiej amunicji - szybko zripostował były premier.

We wcześniejszym wpisie były szef rządu skomentował publikację Onetu. - Uśmiechniętym przeszkadza nawet… budowa fabryki produkującej amunicję… Poufne dokumenty na Onecie, wstrzymanie budowy fabryki amunicji dla polskiej armii. Tak wygląda troska o bezpieczeństwo Polski, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna - pisał Morawiecki.

Buda wyzywa premiera

Na wpis Tuska bardzo ostro zareagował Waldemar Buda. - Kiedy na świecie brakuje potwornie amunicji, Europa ma jej na kilka dni wojny, nikt na świecie nie chce ze swoich mocy oddawać ani sztuki, premier @MorawieckiM mówi trzeba działać, polskie firmy muszą produkować, musimy być niezależni. Osobiście po kilka godzin w tygodniu koordynuje pracę zespołu, poszukuje rozwiązań, angażuje wszystkie instytucje państwowe i prywatne - podkreślił.

Następnie w bardzo mocnych słowach zaatakował lidera Koalicji Obywatelskiej. - I przychodzi taki premier Kretyn, który dla pijaru zaatakuje wszystko, który nawet po 10 miesiącach nie wie, że amunicja to złoto dzisiejszych czasów, a co dopiero cokolwiek wyprodukować - napisał.

Kiedy na świecie brakuje potwornie amunicji, europa ma jej na kilka dni wojny, nikt na świecie nie chce ze swoich mocy oddawać ani sztuki, premier @MorawieckiM mówi trzeba działać, polskie firmy muszą produkować, musimy być niezależni. Osobiście po kilka godzin w tygodniu… https://t.co/Z6neNVsq3a— Waldemar Buda (@waldemar_buda) August 19, 2024

