W swoim bardzo obszernym, niedzielnym wpisie Roman Giertych mocno zaatakował media toruńskiego redemptorysty. - Odebrać o. Rydzykowi koncesje - zatytułował go. - Zgodnie z art. 1 Konkordatu zawartego pomiędzy RP, a Stolicą Apostolską, Państwo i Kościół Katolicki zobowiązały się do wzajemnego przestrzegania zasady niezależności i autonomiczności - rozpoczął swoje przemyślenia. - W odniesieniu do Kościoła Katolickiego to zobowiązanie oznacza przede wszystkim, że Kościół nie będzie wtrącał się w procesy o charakterze politycznym w naszym kraju - dodał.

Sprawdź: Roman Giertych ma pogrążyć PiS dla Tuska!

- Tymczasem w Polsce doszło do jawnego złamania tej zasady przez kierowane przez o. Tadeusza Rydzyka Radio Maryja należące formalnie do prowincji redemptorystów (i inne jego prywatne już media). W radio tym od lat organizowana jest jawna propaganda tej partii politycznej, która w danym czasie zapewnia najlepsze finansowanie prywatnych instytucji o. Rydzyka (jaką jest np. Fundacja Lux Veritatis będąca właścicielem Telewizji Trwam) - przekonywał.

Roman Giertych zaznaczył, że "skromne szacunki wskazują, że w ciągu ostatnich 8 lat Państwo dofinansowało instytucje o. Rydzyka kwotą kilkuset milionów złotych". - Z samego Funduszu Sprawiedliwości było tych milionów kilkanaście. W zamian, największe radio katolickie zamieniło się w jawną, bezrefleksyjną i natrętną tubę propagandową PiS. Dowodów na to, że w tej rozgłośni była prowadzona taka oczywista propaganda, jest bez liku. Nikt już nawet się tego nie wypiera (...) Nasze Państwo nie może akceptować strukturalnej korupcji politycznej prowadzonej przez o. Rydzyka i jego różnych zwolenników. (...) Nasze Państwo nie może przemilczać jawnego udziału całego strukturalnego Kościoła Katolickiego w kolejnych kampaniach wyborczych PiS, a przykładów takiego udziału mamy bez liku - perorował z pasją poseł KO.

Zobacz: Senator Michał Kamiński siarczyście przeklnął na wizji. "Je**ć Giertycha i PSL"

Według Romana Giertycha "sprawa odebrania koncesji dla Radia Maryja powinna być jedną z pierwszych decyzji ustawowych i faktycznych do przeprowadzenia po wygraniu wyborów prezydenckich, a ewentualne jej przyznanie innej instytucji kościelnej mogłoby być zrobione dopiero po udzieleniu gwarancji przestrzegania Konkordatu przez nowych wydawców oraz inne instytucje kościelne".

Cały wpis Giertycha wyglądał następująco:

Odebrać o. Rydzykowi koncesje.Zgodnie z art. 1 Konkordatu zawartego pomiędzy RP, a Stolicą Apostolską, Państwo i Kościół Katolicki zobowiązały się do wzajemnego przestrzegania zasady niezależności i autonomiczności. To zobowiązanie obydwu stron, a nie tylko Państwa. W…— Roman Giertych (@GiertychRoman) August 18, 2024

Galeria poniżej: Roman Giertych ma piękną żonę Barbarę

Sonda Czy podoba Ci się działalność o. Tadeusza Rydzyka? Tak. Nie.