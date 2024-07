Spór o aborcję w koalicji

W programie „Fakty po Faktach” toczyła się dyskusja na temat nowelizacji ustawy aborcyjnej, która przepadła w sejmowym głosowaniu. To głosy części posłów PSL-u zadecydowały, że te projekty przepadły, co wywołało wściekłość na lewej stronie sceny politycznej. Goście rozmawiali ponadto na temat tarć w koalicji rządzącej na tle projektów ustaw zmieniających prawo aborcyjne, oraz ewentualnego referendum w tej sprawie. Reprezentująca Lewicę Dorota Olko przekonywała, że ustawa była „wyciągnięciem ręki w kierunku konserwatywnego środowiska” PSL-u. – Ta ustawa była po to, żeby nakłonić PSL do refleksji i żeby wiedziało, że ta sprawa się nie skończyła – dodała.

Zobacz: Orban zaatakował rząd Tuska. Koszmarne oskarżenia, Sikorski mocno reaguje

Michał Kamiński odpowiadał jej, że w PSL nie ma dyscypliny, jeżeli chodzi o głosowanie w sprawie aborcji. Posłowie głosowali zgodnie ze swoimi przekonaniami. – Ja w tej sprawie mam poglądy na lewo. Jestem zwolennikiem pełnej liberalizacji. (…) Pretensje można mieć do poszczególnych posłów, którzy głosują tak, jak uważają, że im pozwala na to sumienie. PSL w tej sprawie ma takie stanowisko, jakie mają poszczególni posłowie i senatorowie – tłumaczył senator. Podkreślił przy tym, że i nie chce, żeby Lewica narzucała koalicjantom, jak powinni głosować.

Wulgaryzm na antenie

W pewnym momencie, na poparcie swoich słów o atakach Lewicy na PSL za głosowania w sprawie aborcji, Kamiński przytoczył wulgarne hasło, które pojawiło się m.in. manifestacji pod Sejmem w ubiegłym tygodniu. – Hasło "od Bałtyku aż po Hel, je*** Giertycha i PSL..." – zaczął.

Sprawdź: Widzowie TVP zaskoczeni. Na końcu "19:30" wydano specjalne oświadczenie do Donalda Tuska

– O Boże… – przerwał mu zaskoczony Piotr Marciniak. Kamiński przeprosił, ale od razu usprawiedliwił się, że używa „języka, którego używa w Polsce Lewica w dialogu z PSL”. – Używa pan języka, który jest haniebny w programie publicystycznym – odparł prowadzący. – Przepraszam, ja tylko cytuję – wyjaśniał wicemarszałek Senatu. – Ale mogę bezpiecznie dalej z panem rozmawiać? To proszę bez tych cytatów – zakończył temat prowadzący program.

Galeria poniżej: Michał Kamiński. Król hulajnogi

Sonda Czy uważasz, że aborcja do 12. tygodnia ciąży powinna być legalna? Tak. Kobiety powinny mieć prawo decydować. W żadnym razie. Dziecko to nie własność kobiety.