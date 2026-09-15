Wielkie pojednanie w rodzinie Solorzów. Głowa rodziny usuwa się w cień

Podczas urodzin Zygmunta Solorza we Florencji jego dzieci spotkały się z ojcem, co zapoczątkowało zakończenie dwuletniego sporu o rodzinne imperium.

Rodzina wraz z żoną biznesmena, Justyną Kulką, oficjalnie zawarła ugodę, wycofując wszelkie pozwy sądowe i przywracając wspólną kontrolę nad m.in. Grupą Polsat Plus.

Zgodnie z porozumieniem Zygmunt Solorz przeszedł na emeryturę, przyjmując rolę doradczą, podczas gdy ster w biznesie przejął jego syn Piotr Żak wraz z rodzeństwem.

Rodzina ponownie pogodzona

Zygmunt Solorz obchodził urodziny 4 sierpnia. Z tej okazji zaprosił gości do hotelu Villa Cora we Florencji. Uczestników spotkania zaskoczyło to, że wzięły w nim udział wszystkie dzieci Zygmunta Solorza, z którymi ojciec prowadził przez dwa lata spór o rodzinne imperium. Aby złożyć ojcu urodzinowe życzenia, do Włoch przylecieli córka Aleksandra Żak (33 l.) oraz synowie Piotr Żak (34 l.) i Tobias Solorz (46 l.). Wszyscy wyglądali na szczęśliwych. W kuluarach aż huczało, że rodzina zakończyła spór.

Nasze ustalenia oficjalnie się potwierdziły. Zygmunt Solorz, jego żona Justyna Kulka (52 l.) oraz dzieci biznesmena, Tobias Solorz oraz Piotr i Aleksandra Żakowie, zawarli ugodę, która ostatecznie kończy wszelkie trwające między nimi spory, a także postępowania sądowe i administracyjne - przekazała rodzina we wspólnym oświadczeniu.

Treść ugody pozostaje poufna, ale zaznaczono, że jest „następstwem ostatecznych decyzji sądów w Liechtensteinie”. Jak wskazano, osiągnięte porozumienie określa zasady zarządzania majątkiem rodzinnym oraz w pełni przywraca „jedność, pełną zgodę oraz wspólnotę celów w rodzinie - w szczególności w odniesieniu do przyszłości Grupy Polsat Plus oraz ZE PAK, zbudowanych przez Zygmunta Solorza”.

Rodzina przekazała, że strony podjęły decyzję o bezwarunkowym zakończeniu postępowań sądowych i administracyjnych w Polsce i za granicą, co „nieodwołalnie zamyka wszelkie spory wokół rodziny i holdingu”.

Solorz odchodzi na emeryturę

Jak wskazano, ugoda objęła również Justynę Kulkę, żonę Zygmunta Solorza, „uznając jej wkład w dobrej wierze w osiągnięcie tego wzajemnego porozumienia”. Zgodnie z treścią oświadczenia Zygmunt Solorz podjął decyzję, że nie będzie aktywnie angażował się w bieżącą działalność spółek należących do grup TiVi i Solkomtel (należą do nich wszystkie spółki biznesowego imperium). Miliarder będzie natomiast pełnił honorową funkcję doradczą i „dzielił się swoim doświadczeniem z członkami rodziny oraz radami fundacji TiVi i Solkomtel”. - Jestem w pełni spokojny o przyszłość Grupy, wiedząc, że jej prezesem jest mój syn Piotr Żak, a jego rodzeństwo aktywnie działa w radach nadzorczych - powiedział Zygmunt Solorz, cytowany w oświadczeniu.

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