Włodzimierz Czarzasty o wyborze wicemarszałka. "Tylko jedno miejsce wolne"

Sejm wybierze nowego wicemarszałka, a marszałek Włodzimierz Czarzasty jednoznacznie wykluczył rozszerzenie składu Prezydium Sejmu, co oznacza, że posłowie będą musieli wybrać spośród dwóch zgłoszonych kandydatur, a nie zwiększać liczbę miejsc.

O jedno wolne miejsce w Prezydium Sejmu rywalizują Marcin Ociepa z PiS oraz Marcin Horała reprezentujący klub Rozwój Plus.

PiS od początku obecnej kadencji Sejmu nie ma swojego przedstawiciela w Prezydium, co czyni ten wybór szczególnie istotnym dla partii, po tym jak wcześniejsze kandydatury nie uzyskały poparcia.

Wybór nowego wicemarszałka jest kolejnym elementem napięć politycznych na prawicy. PiS zgłosiło kandydaturę Marcina Ociepy, który wcześniej pełnił funkcję wiceministra obrony w rządzie Mateusza Morawieckiego. Z kolei klub Rozwój Plus zdecydował się wystawić Marcina Horałę. Głosowanie zaplanowano na piątek 18 września.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jednoznacznie wykluczył możliwość zwiększenia liczby wicemarszałków. Wypowiadając się w Polskim Radiu 24, marszałek podkreślił, że nie zamierza doprowadzać do rozszerzenia Prezydium, aby stworzyć dodatkowe miejsca dla przedstawicieli kolejnych ugrupowań.

- Trzeba ten temat zamknąć. Jest jedno miejsce wolne, są dwie kandydatury i Sejm będzie wybierał po prostu jedną z tych dwóch kandydatur – oświadczył marszałek. Dodał również, że nie przewiduje się żadnych zmian w obecnej strukturze Prezydium Sejmu.

- Nie będziemy dopasowywali wielkości Prezydium albo Konwentu Seniorów do takiej sytuacji, w której jedna partia podzieli się bardziej czy się podzieli mniej – stwierdził, odnosząc się do wewnętrznych podziałów politycznych. Jednocześnie nie wskazał, którego kandydata poprze Lewica, informując, że decyzja zostanie podjęta w ramach klubu.

Różnice w podejściu klubów parlamentarnych

Na początku września Jarosław Kaczyński, prezes PiS, wyraził przekonanie, że stanowisko wicemarszałka "należy się" jego klubowi. Zaznaczył jednak, że PiS nie miałoby nic przeciwko, gdyby miejsce w Prezydium znalazło się również dla Rozwoju Plus, co sugerowałoby akceptację dla ewentualnego rozszerzenia.

Odmienne stanowisko prezentował Mateusz Morawiecki, lider Rozwoju Plus. Zapowiedział on wcześniej złożenie wniosku o zwiększenie liczby miejsc w Prezydium Sejmu. W jego ocenie, swoich reprezentantów powinny otrzymać kluby Rozwój Plus, Centrum oraz PiS.

Zapowiedź Włodzimierza Czarzastego skutecznie zamyka jednak drogę do takiego rozwiązania na obecnym etapie. W związku z tym, posłowie podczas piątkowego głosowania będą musieli dokonać wyboru pomiędzy Marcinem Ociepą a Marcinem Horałą.

Sytuacja PiS w Prezydium Sejmu

Od początku obecnej kadencji Sejmu PiS nie posiada swojego przedstawiciela w Prezydium. Wcześniejsze kandydatury, w tym Elżbiety Witek, nie uzyskały poparcia pozostałych klubów parlamentarnych. Pod koniec lipca PiS podjęło decyzję o zgłoszeniu nowego kandydata, Marcina Ociepy.

Obecnie skład Prezydium Sejmu, które w 2023 roku ustalono na sześciu wicemarszałków, tworzą: Krzysztof Bosak, Szymon Hołownia, Dorota Niedziela, Monika Wielichowska i Piotr Zgorzelski. Lewicę w Prezydium reprezentuje marszałek Włodzimierz Czarzasty. Do wyboru wicemarszałka Sejmu wymagana jest bezwzględna większość głosów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Klub PiS liczy obecnie 146 posłów, natomiast Rozwój Plus dysponuje 41 mandatami. Wynik głosowania będzie zależał od poparcia szerszej koalicji parlamentarnej.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniał Włodzimierz Czarzasty:

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