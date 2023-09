Wybory 2023 to zdaniem polityków i komentatorów najważniejsze wybory od lat. W niedzielę 15 października Polacy będą w głosowaniu wybierać posłów i senatorów na kolejną czteroletnią kadencję. Przed wyborami do Sejmu i Senatu politycy jeżdżą po Polsce, by przekonywać wyborców do siebie i swoich poglądów. Jednak kulminacyjnymi momentami kampanii wyborczej są konwencje partyjne. W najbliższą sobotę, 9.09, odbędą się aż dwie konwencje największych ugrupowań. Swoje konwencje organizują tego samego dnia Prawo i Sprawiedliwość oraz Platformy Obywatelskiej.

Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości

Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się 9 września w Końskich. - Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje swój program wyborczy w sobotę, 9 września w Końskich (woj. świętokrzyskie - ustalił nieoficjalnie portal i.pl. Warto wspomnieć, że w lipcu prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o powakacyjnej konwencji. Jaki jest program wyborczy PiS? Prezes Kaczyński ogłaszał, że będzie to program wyborczy z jednej strony odpowiadający na aktualną sytuację polityczno-społeczną, z drugiej będzie swego rodzaju podsumowaniem dokonań PiS w ubiegłych latach. Dlaczego debata odbędzie się właśnie w Końskich? Tam odbyła się debata prezydencka w 2020 roku, która zdaniem PiS pokazywała, jaka jest Polska. Wszystko zaś zaczęło się od powiedzenia Grzegorza Schetyny, że "Wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie".

CZYTAJ: Co partia Jarosława Kaczyńskiego obiecywała w poprzedniej kampanii. Co zrobiła, a czego nie ? ROZLICZAMY PiS!

Prezes PiS w rozmowie z i.pl zapowiedział, że w ostatniej części programu wyborczego PiS będą dwa elementy: - Czyli część retrospektywna, która odnosi się do tego, co my nazywamy odzyskiwaniem Polski, oraz element prospektywny, czyli dalsze rozwijanie najnowocześniejszej gospodarki.

Konwencja wyborcza Platformy Obywatelskiej

Swoją konwencję wyborczą 9 września planuje też Platforma Obywatelska, konwencja odbędzie się w Tarnowie. W czasie konwencji zostanie przedstawionych 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządu, przekazał na antenie radia ZET sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. Jaki będzie program wyborczy PO? Jak powiedział Kierwiński na konwencji zostaną przedstawione najważniejsze kwestie, którymi - jak ma nadzieję - zajmie się nowy rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska.

Pytany o postulaty organizacji pozarządowych dotyczących podjęcia działań kluczowych dla klimatu i przyjęcia ustawy o ochronie klimatu zakładającej np. przekazanie 1 proc. PKB na działania związane z klimatem, Kierwiński odpowiedział: - Proszę o chwilę cierpliwości do 9 września, tam także będą postulaty dotyczące kwestii klimatycznych. Podkreślił, że kwestie związane z klimatem i ochroną środowiska będą ważnym elementem programu rządu Tuska.

