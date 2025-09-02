Wielkie emocje w "Kropce nad i"! Zbiniew Bogucki nie wytrzymał

Zbigniew Bogucki podkreślił, że nie ma tradycji, aby przedstawiciel MSZ towarzyszył prezydentowi Polski podczas rozmów z prezydentem USA, argumentując, że rząd zaniedbywał kwestie bezpieczeństwa i energetyki.

Prezydent Nawrocki planuje poruszyć w Waszyngtonie tematy istotne dla polskich interesów, w tym bezpieczeństwo, energetykę i sytuację na Ukrainie.

Bogucki wyraził zdziwienie reakcją wicepremiera Sikorskiego na brak zaproszenia na spotkanie, przypominając jego wcześniejsze wypowiedzi o prezydencie USA i brak organizacji podobnego spotkania przez ostatnie dwa lata.

Wicepremier Sikorski wyraził niezrozumienie dla braku zaproszenia na spotkanie prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem w USA.

Zbigniew Bogucki podkreślił, że nie istnieje tradycja ani zwyczaj, aby przedstawiciel MSZ towarzyszył polskiemu prezydentowi podczas rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zaznaczył, że choć zdarzało się, iż w spotkaniach uczestniczył wiceminister, nie jest to regułą.

- Ani nie było tradycji, ani nie było zwyczaju, żeby przedstawiciel MSZ towarzyszył polskiemu prezydentowi w czasie rozmowy z prezydentem USA - powiedział w programie "Kropka nad i" w TVN24.

Współpracownik Karola Nawrockiego poinformował, że podczas wizyty w Waszyngtonie prezydent Nawrocki zamierza poruszyć kwestie istotne dla polskich interesów i racji stanu.

- Pan prezydent chce mówić jutro w Waszyngtonie językiem polskich interesów, polskiej racji stanu - oświadczył szef Kancelarii Prezydenta.

Wśród priorytetowych tematów wymienił te, które, zdaniem prezydenta, rząd zaniedbywał w ostatnich dwóch latach, takie jak bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne oraz kwestie związane z sytuacją na Ukrainie.

- Przede wszystkim agendą tych spraw jest to, czego rząd nie dopilnowywał przez ostatnie dwa lata. Na przykład kwestie bezpieczeństwa, na przykład kwestie bezpieczeństwa energetycznego, na przykład kwestie rozwiązania spraw związanych z Ukrainą - stwierdził.

Krytyka Radosława Sikorskiego

Zbigniew Bogucki wyraził zdziwienie zdziwieniem wicepremiera Radosława Sikorskiego, argumentując, że to właśnie szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez ostatnie dwa lata nie zorganizował takiego spotkania.

- Dziwię się, że pan minister, pan wicepremier Sikorski się dziwi, że akurat nie jest on w składzie tej delegacji. Przez blisko dwa lata on jako szef polskiej dyplomacji nie potrafił zorganizować takiego spotkania - powiedział Bogucki.

Odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi Sikorskiego na temat prezydenta Stanów Zjednoczonych. - Dziwię panu wicepremierowi Sikorskiemu, że się dziwi po tych jego - żeby nie powiedzieć idiotycznych - to na pewno nierozsądnych i niedyplomatycznych wypowiedziach w przeszłości na temat prezydenta Stanów Zjednoczonych - oznajmił.

Stanowisko Radosława Sikorskiego

Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, który również przebywa z wizytą w USA, wyraził niezrozumienie dla braku zaproszenia do udziału w spotkaniu. Jak poinformował, nie otrzymał odpowiedzi na swoją propozycję uczestnictwa w rozmowach Nawrockiego z Trumpem.

- Nie rozumiemy, dlaczego doradcy pana prezydenta sieją zamęt i odchodzą od praktyk, które służą sukcesowi wizyt prezydenta - mówił Sikorski.

