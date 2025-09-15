Wielki sukces Andrzeja Dudy. Do sieci trafił film ze wzruszonymi ludźmi, podbija serca czytelników

Pod nagraniem internauci i uczestnicy spotkania zostawiają dziesiątki pozytywnych komentarzy, wielu nie może się doczekać, by przeczytać tę pozycję od deski do deski.

„To ja” to pierwsza tak osobista biografia Andrzeja Dudy, obejmująca zarówno jego młodość, rodzinne korzenie i początki kariery politycznej, jak i kulisy prezydentury w latach 2015–2025. Były prezydent opowiada o swoich decyzjach, spotkaniach z najważniejszymi przywódcami świata i o tym, jak wyglądało życie w Pałacu Prezydenckim „od kuchni”. Szczególnie dużo miejsca poświęca relacjom z rodziną, podkreślając rolę żony Agaty i córek w czasie, gdy pełnił najwyższy urząd w państwie.

Wielki sukces Andrzeja Dudy

Post Dudy błyskawicznie przyciągnął uwagę.

Radosław Sikorski komentuje słowa Trumpa: „My mamy nasze, polskie oceny”

„Dziękuję Panu Burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi, Jego Współpracownikom oraz Mieszkańcom Zakliczyna za zorganizowanie spotkania i niezwykle ciepłe przyjęcie. Cieszę się, że obraz 10 lat mojej prezydenckiej służby mogłem dopełnić poprzez odpowiedzi na Państwa pytania i opowieść o życiu i polityce „od kuchni” zawartą w książce „To ja” – napisał były prezydent.

Dziękuję Panu Burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi, Jego Współpracownikom oraz Mieszkańcom Zakliczyna za zorganizowanie spotkania i niezwykle ciepłe przyjęcie. Cieszę się, że obraz 10 lat mojej prezydenckiej służby mogłem dopełnić poprzez odpowiedzi na Państwa pytania i opowieść o… pic.twitter.com/CYU8mwTrtU— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) September 15, 2025

Na nagraniu widać i słychać entuzjazm uczestników, którzy dzielili się swoimi pierwszymi wrażeniami po lekturze biografii.

Wzruszeni czytelnicy: „Cała rodzina ją przeczyta”

Podczas spotkania padały słowa, które pokazują, że książka naprawdę poruszyła ludzi.

„Już pozwoliłam sobie przeczytać fragmenty. Napisana fajnym językiem. Z ciekawością zaglądamy za kulisy tego, co działo się, co było przyczyną, jak wyglądało, jak się skończyło przez samego głównego bohatera całego wydarzenia” – mówiła jedna z uczestniczek.

„Jest jedną z najnowszych książek i to jest prawdziwa biografia naszego wspaniałego prezydenta. Jesteśmy bardzo ciekawi. Na pewno cała rodzina ją przeczyta” – podkreślali inni.

„Przecudownie pisze o swojej żonie”

Nie zabrakło też osobistych emocji.

„Przecudownie jako mężczyzna pisze o swojej żonie” – dodała wzruszona uczestniczka, a inny mężczyzna przyznał: „Jest to pan prezydent, więc musiałem tutaj być na tym spotkaniu, kupić sobie książkę i poprosić o autograf”.

Książka, która łączy pokolenia

Słowa uczestników sugerują, że „To ja” jest pozycją ponadczasową.

„Myślę, że wydał on bardzo ciekawą propozycję dla każdej grupy wiekowej. Ciekawe elementy związane z młodością, z dzieciństwem, z tradycją, ale także decyzje podejmowane już w trakcie bycia prezydentem” – oceniano w nagraniu.

W sieci czytelnicy podkreślają, że książka Dudy to szczery i osobisty zapis dekady w Pałacu Prezydenckim, a zainteresowanie nią rośnie z dnia na dzień.

Poniżej galeria zdjęć: Andrzej Duda będzie kosił trawę

Express Biedrzyckiej - Żółciak, Gądek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.