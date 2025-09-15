Radosław Sikorski komentuje słowa Trumpa: „My mamy nasze, polskie oceny”

Weronika Fakhriddinova
2025-09-15 9:38

Radosław Sikorski w Poranku TOK FM odniósł się do słów Donalda Trumpa, który stwierdził, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony mogło być pomyłką. – Nie wiem, na jakiej podstawie strona amerykańska dokonuje swoich ocen. My mamy oceny naszego wojska – powiedział szef MSZ, dodając, że 19 dronów w ciągu jednej nocy nie wygląda na przypadek.

Radosław Sikorski

Autor: CARLOS JASSO/POOL PHOTO VIA AP/ Archiwum prywatne
  • Sikorski zakwestionował słowa Trumpa o „pomyłce” dronów
  • Podkreślił, że 19 dronów w jedną noc nie wygląda na przypadek
  • Liczy na praktyczne skutki relacji Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem
  • Przypomniał, że sankcje na Rosję były zapowiadane już w sierpniu

„Nie wiem, na jakiej podstawie strona amerykańska dokonuje swoich ocen”

Minister spraw zagranicznych wyraźnie zaznaczył, że Polska opiera się na własnych ustaleniach wojskowych.

– Nie wiem, na jakiej podstawie strona amerykańska dokonuje swoich ocen. My mamy nasze, polskie oceny. Oceny naszego centrum operacyjnego, dowództwa operacyjnego sił zbrojnych, naszych sił powietrznych – mówił w TOK FM. 

Sikorski podkreślił, że choć w historii zdarzały się incydenty przypadkowe, to skala ostatniego ataku wyklucza pomyłkę.

– Pomyłki się zdarzają, zgoda. Pamiętamy o rakiecie, której nie znalazł minister Błaszczak, pamiętamy o wlocie dronów poprzednio. Ale 19 pomyłek w ciągu jednej nocy? To jest trudno w to uwierzyć, tym bardziej, że bitwa powietrzna trwała 7 godzin – zaznaczył.

„Specjalne relacje Nawrockiego z Trumpem powinny mieć skutki”

Szef MSZ odniósł się również do zapowiedzi Donalda Trumpa o gotowości nałożenia ostrzejszych sankcji na Rosję.

– O sankcje apelował prezydent Karol Nawrocki. Mam nadzieję, że te specjalne stosunki, jakie ma z prezydentem Trumpem, będą miały praktyczne rezultaty… – powiedział Sikorski. 

Prowadząca audycję Dominika Wielowieyska zapytała, czy to oznacza, że prezydent Nawrocki jest nieskuteczny w relacjach z Trumpem.

– Sugeruję, że te specjalne relacje powinny mieć swój praktyczny skutek, tak. I sugeruję, że prezydent Trump zapowiadał nałożenie sankcji na Rosję już w sierpniu – odparł szef MSZ.

