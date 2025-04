Marsz 1000-lecia Królestwa Polskiego w Warszawie. Tak zatańczono poloneza [RELACJA]

Polityczne emocje jeszcze nie opadły po piątkowych debatach przed wyborami prezydenckimi (11 kwietnia) w Końskich, a już w sobotę (12 kwietnia) ulicami Warszawy przejdzie wielki marsz patriotów, do wzięcia udziału w którym zachęcał sam prezes Jarosław Kaczyński. Okazja jest specjalna, bo w ten sposób organizatorzy marszu chcą uczcić rocznice 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego.

- Wzywam wszystkich patriotów do udziału w marszu z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego czyli symboli woli, suwerenności i siły polskiego ducha. Jest dziś wiele powodów, aby zademonstrować, że my - ludzie kochający Polskę - tu jesteśmy. Marsz odbędzie się 12 kwietnia o godz. 12.00 w Warszawie (wyruszymy spod pomnika Kopernika, Krakowskie Przedmieście) - wzywał Jarosław Kaczyński. Dodatkowo przez Krakowskie Przedmieście przejdą pary tańczące Poloneza. Zapraszamy do śledzenia relacji z wydarzeń!

Na żywo Wielki marsz patriotów w Warszawie z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego [SOBOTA, 12 KWIETNIA] 12:09 Nieprzebrany tłum dumnych Polaków świętuje 1000-lecie Królestwa Polskiego i 500-lecie Hołdu Pruskiego.



Ogromny entuzjazm i wiara, że Polska zwycięży! ✌️🇵🇱 pic.twitter.com/OGWhtUk8uN — Marcin Horała (@mhorala) April 12, 2025 11:52 Na wydarzenia w Warszawie zjeżdżają osoby z różnych zakątków Polski, o czym informowała polityczka Prawa i Sprawiedliwości, Anna Milczanowska Już dziś wielkie święto! Jedziemy na Marsz z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego. Nie może nas zabraknąć, Radomsko z dużą ekipą! 💪🙌🫶 Dziękujemy!!!#1000latPL #Okręg10 @pisorgpl pic.twitter.com/FXZTGuUUEX — Anna Milczanowska #Nawrocki2025 🇵🇱 (@a_milczanowska) April 12, 2025 11:37 Na miejscu jest poseł Jan Mosiński z PiS: - Jeszcze kilkanaście chwil i rozpocznie się bicie REKORDU POLSKI W TAŃCU POLONEZA z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia Hołdu Pruskiego. 🇵🇱 Jeszcze kilkanaście chwil i rozpocznie się bicie REKORDU POLSKI W TAŃCU POLONEZA z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia Hołdu Pruskiego. pic.twitter.com/WbS5jcAhjo — Jan Mosiński (@MosinskiJan) April 12, 2025 11:20 Już dziś wielkie święto! 1000-lecie Królestwa Polskiego❗️Trzeba tu być! Nie ma żadnych wymówek. Taka okazja jest dosłownie raz na 1000 lat❗️🇵🇱

Używamy dziś #1000latPL pic.twitter.com/gmLLSTT9fF — Patryk Jaki (@PatrykJaki) April 12, 2025 11:14 Komitet Inicjatywy Społecznych Obchodów wydarzenia, jakim jest 1000-lecie Królestwa Polskiego i 500-lecie hołdu pruskiego, tworzy historyk Prof. Andrzej Nowak, ten sam, który rekomendował kandydaturę Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, jako kandydata obywatelskiego. W skład komitetu wchodzą też europoseł Patryk Jaki i były marszałek Sejmu Marek Jurek.

