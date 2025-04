Karol Nawrocki zaapelował do Polaków! O co chodzi?

- Przy koronie wrastało w Polskę dziedzictwo kulturowe i to samo dziedzictwo wrastało w Europę. To kultura Jana Kochanowskiego, Bogurodzicy, polskiego dworu i dworskiego poloneza. ta wolność wyrażała się także świadectwami histerycznymi. Wolną unią z Litwą, co najmniej 300 Sejmami od XV do XVIII wieku. [...] To skończyło się na skutek działania trzech imperialnych mocarstw, to skończyło się w trakcie zaborów - mówił.

- Mimo że Polskę wymazano z map świata i Europy, to wolność Polaków żyła głęboko w sercach. Duch polskości i naszej wolności nigdy nie zginął, a tego poloneza wolności prowadzili i książę Poniatowski, i Tadeusz Kościuszko i legioniści Dąbrowskiego, a później Piłsudskiego - dodał.