Krzysztof Wyszkowski otrzymał Order Orła Białego

To był wyjątkowy moment podczas obchodów 46. rocznicy Porozumień Sierpniowych. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Krzysztofa Wyszkowskiego Orderem Orła Białego.

Działacz opozycji antykomunistycznej został uhonorowany za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce oraz osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej.

Najwyższe odznaczenie dla działacza opozycji

Uroczystość odbyła się w poniedziałek w Gdańsku. To właśnie z tym miastem związana jest znaczna część działalności Wyszkowskiego w czasach PRL.

Order Orła Białego jest najwyższym polskim odznaczeniem państwowym. Wyszkowski otrzymał go z rąk prezydenta Karola Nawrockiego w uznaniu jego wieloletniej działalności na rzecz wolnej i demokratycznej Polski.

Walczył z komunizmem

Krzysztof Wyszkowski był zaangażowany w działalność opozycyjną jeszcze w czasach PRL. Jak podkreślono podczas uroczystości, od 1975 roku był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Był także współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Należał do grona osób, które działały na rzecz tworzenia niezależnych struktur społecznych i związkowych.

Wyszkowski był współzałożycielem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Uczestniczył również w historycznym strajku w Stoczni Gdańskiej.

Odznaczenie podczas rocznicy Porozumień Sierpniowych

Moment wręczenia Orderu Orła Białego miał szczególną wymowę. Uroczystość odbyła się bowiem podczas obchodów 46. rocznicy Porozumień Sierpniowych.

To właśnie wydarzenia z sierpnia 1980 roku stały się jednym z najważniejszych punktów na drodze do przemian politycznych w Polsce. Strajki robotnicze i podpisanie porozumień otworzyły drogę do powstania Solidarności.

„Zasługi dla przemian demokratycznych”

Dyrektor Biura Odznaczeń i Nominacji w Kancelarii Prezydenta Piotr Oleńczak, przedstawiając odznaczonego, przypomniał jego działalność niepodległościową i antykomunistyczną.

Dla działacza, który przez lata angażował się w walkę z komunistycznym systemem, najwyższe państwowe odznaczenie jest symbolicznym podsumowaniem tej działalności.

PROF. MARKOWSKI: ORDER ORŁA BIAŁEGO DOSTAŁ MUSSOLINI I KATARZYNA II. KIEDY IM ZABIERZEMY?

Najlepsze teksty Pawła Kozioła z "Rancza"! Przekonaj się w quizie, czy dokończysz powiedzonka byłego Wójta i Prezydenta! Pytanie 1 z 10 Uzupełnij cytat: "Oszukiwać... rzecz" Trudna Łatwa Przyjemna Następne pytanie