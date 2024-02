Najnowszy sondaż partyjny. Wielka zmiana na pozycji wyborczego lidera! Takie naprawdę poparcie ma KO i PiS

Poparcie dla KO rośnie, dla PiS spada

Poparcie dla PiS pogarsza się od październikowych wyborów. Jeszcze w połowie stycznia sondaż Instytutu Badań Pollster dawał tej partii 1-procentową przewagę nad KO. Najnowsze badanie wykazało, że to KO została liderem (32,32 proc.). Dlaczego? - W społeczeństwie bardzo często przybywa zwolenników zwycięskiej drużyny. Jest o to szczególnie łatwo, gdyż frekwencja wyborcza była wyjątkowo wysoka - komentuje politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Rafał Chwedoruk (55 l.).

Politycy oceniają marszałka Szymona Hołownię! Nie przebierają w słowach

i Autor: SE

- Wybijający się w sondażu spadek wyniku Zjednoczonej Prawicy to skutek tego, że PiS, znane z zapowiadania reform, dziś nic nie może. Do tego dochodzi rozczarowanie części wyborców zaostrzeniem przez PiS przekazu, co ratuje spójność partii, lecz kosztem odpływu elektoratu – tłumaczy prof. Chwedoruk.

Nowacka mocno dopiekła Kaczyńskiemu. Wypomniała mu ten jeden fakt!

Taktyka destrukcji się nie sprawdza

Podobnego zdania jest inny politolog, Kazimierz Kik. - W miarę taktyki stosowanej przez Jarosława Kaczyńskiego, różnica będzie się powiększała z niekorzyścią dla PiS. Taktyka „jeśli nie my, to nikt” to destrukcja sytuacji politycznej i to rozmywa się z oczekiwaniami społecznymi. Wielu z nas chce poczucia bezpieczeństwa – mówi prof. Kazimierz Kik. - Wydaje mi się też, że mamy do czynienia z odchodzeniem od PiS elektoratu socjalnego, który oczekuje korzyści - dodaje ekspert. Badanie wykonano 11 lutego na próbie 1060 dorosłych Polaków.

''Ja Premierowi Tuskowi nie wierzę!'' - Krzysztof Bosak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.