Najnowszy sondaż poparcia dla partii! Tusk dogonił Kaczyńskiego

W wyborach do Sejmu 15 października PiS otrzymało 35,38 proc. głosów. Nasz sondaż wskazuje, że partia Jarosława Kaczyńskiego (75 l.) straciła 2,6 punktu procentowego. Koalicja Obywatelska Donalda Tuska (67 l.) zyskała 1 punkt w stosunku do wyborów. Poparcie dla obu największych ugrupowań jest już prawie identyczne.

- Wynik PiS pogarsza się, a PO przejmuje inicjatywę. To naturalna tendencja w sytuacji zdecydowanego oporu PiS wobec koalicji rządzącej, co przyjmuje formę dezorganizowania państwa – tłumacz Kazimierz Kik, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Ten proces będzie się pogłębiał, zwłaszcza, że na jaw wyjdą nowe fakty dotyczące na przykład funkcjonowania spółek skarbu państwa. Myślę, że już w lutym koalicja przegoni Prawo i Sprawiedliwość w sondażach. Polacy chcą bowiem spokoju, także wyborcy przywiązania do PiS – dodaje ekspert.

Badanie wykonano w dniach 13-14 stycznia 2024 r. na próbie 1048 dorosłych Polaków.