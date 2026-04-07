Wielka zmiana na polskiej wsi. Prezydent właśnie to ogłosił

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił dwie inicjatywy, które mają na celu rozwiązanie problemów polskiego rolnictwa.

Nowa ustawa ma chronić produkcyjną funkcję wsi, a rolnicy nie będą musieli tłumaczyć się z prowadzenia działalności.

Kupujący nieruchomości na wsi będą musieli oświadczyć, że są świadomi potencjalnej uciążliwej działalności rolniczej.

Prezydent żąda zaskarżenia umowy z Mercosur. Czy te zmiany przyniosą ulgę rolnikom?

Nowa ustawa chroniąca produkcyjną funkcję wsi

Prezydencki projekt ustawy o ochronie funkcji produkcyjnej wsi ma na celu przywrócenie równowagi i sprawiedliwości w relacjach sąsiedzkich na terenach wiejskich. Wychodzi on z założenia, że praca rolnika nie jest problemem, lecz wartością, a produkcja żywności jest służbą narodowi.

"Polska wieś to wspaniałe miejsca do życia, do zamieszkania. Ale trzeba powiedzieć uczciwie: polska wieś to przede wszystkim ciężka, codzienna praca" – podkreśla prezydent Karol Nawrocki.

Nowe przepisy jasno określają, że chów zwierząt, prace polowe czy ruch maszyn nie są uciążliwościami, za które rolnik musi się tłumaczyć. Jeśli działa zgodnie z prawem, ma prawo pracować, a ciężar udowodnienia ewentualnych nadużyć nie spoczywa już na nim. Ustawa wprowadza zasadę proporcjonalności, co oznacza, że całkowity zakaz działalności lub jej istotne ograniczenie będzie możliwe jedynie w ostateczności, gdy inne metody zawiodą, a produkcja realnie zagrozi zdrowiu lub środowisku.

Koniec z nękaniem rolników za pracę

Projekt ustawy ma zakończyć sytuacje, w których rolnicy są zmuszeni bronić się przed zarzutami o "nadmierną uciążliwość" swojej działalności, nawet jeśli jest ona prowadzona zgodnie z prawem. Przykładem jest historia pana Szymona Kluki spod Łodzi, którego legalna działalność rolnicza została uznana za uciążliwą przez sądy, co wywołało ogromne poruszenie w środowisku rolniczym.

"Musimy skończyć z sytuacją, w której rolnik musi się bronić czy tłumaczyć z tego, że pracuje" – apeluje prezydent.

Nowe ramy prawne mają sprzyjać unowocześnianiu technologii w rolnictwie oraz wzmacniać pozycję gospodarstw rodzinnych. Dodatkowo, zanim sprawa trafi do sądu, strony będą miały obowiązek podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, czyli mediacji.

Obowiązkowy mechanizm informacyjny dla kupujących nieruchomości na wsi

Niezwykle ważnym elementem nowego prawa jest obowiązkowy notarialny mechanizm informacyjny. Osoby kupujące nieruchomości na wsi będą musiały oficjalnie oświadczyć, że mają świadomość, iż w ich sąsiedztwie może być prowadzona uciążliwa, ale w pełni legalna działalność rolnicza. Ma to na celu przywrócenie elementarnej uczciwości i uświadomienie nowym mieszkańcom wsi, że wieś to nie skansen, lecz miejsce pracy i produkcji.

"Każdy, kto decyduje się żyć na wsi, musi rozumieć, że wieś nie jest skansenem. Wieś pracuje, wieś produkuje, wieś żyje. To przywrócenie elementarnej uczciwości" – tłumaczy prezydent.

Prezydent żąda zaskarżenia umowy z Mercosur

Prezydent Karol Nawrocki poinformował również o skierowaniu do premiera Donalda Tuska listu z żądaniem natychmiastowego zaskarżenia umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prezydent podkreśla, że rząd obiecywał to działanie, ale do tej pory nie spełnił obietnicy. Do listu dołączono gotowy projekt skargi, co ma przyspieszyć podjęcie działań w tej sprawie. Zatrzymanie umowy z Mercosur jest kluczowe dla ochrony polskich rolników przed napływem taniego importu.

Czy Bosak jest w konflikcie z Mentzenem? Zwolennicy Konfederacji będą zaskoczeni

"Trzeba wykorzystać wszystkie drogi i możliwości, by umowę z Mercosur zatrzymać" – wzywa prezydent.

Apel o szybkie działanie

"Polska, która szanuje swoją wieś, to Polska silna, Polska bezpieczna, Polska dumna. I taką Polskę wspólnie budujemy" – podsumowuje prezydent.

Prezydent apeluje do parlamentu i rządu o niezwłoczne przyjęcie i realizację obu inicjatyw. Podkreśla, że silna wieś to zdrowa polska żywność, stabilne ceny, niezależność od zagranicznych dostaw oraz bezpieczeństwo w czasach niepewności. W jego ocenie Polska, która szanuje swoją wieś, to Polska silna, bezpieczna i dumna.

