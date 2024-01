Jarosław Gowin przed sejmową komisją śledczą ds. wyborów kopertowych. Pojawił się temat powrotu do polityki

Jarosław Gowin ostatnio narobił sporo zamieszania w polskiej polityce. Wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy zeznawał przed sejmową komisją ds. wyborów kopertowych. Jego słowa zrobiły duże wrażenie na posłach związanych z nową większością sejmową. Jarosław Gowin odpowiadał na pytania przez dwa dni. Wspominał m.in. o szukaniu na niego "haków". - Byłem informowany, że podejmowane są działania zmierzające do skompromitowania mnie czy też do znalezienia argumentów - mówiąc potocznie - "haków", które skłoniłyby mnie do zmiany stanowiska - mówił były wicepremier który był zdecydowanym przeciwnikiem przeprowadzenia wyborów kopertowych. - Byłem informowany, że sprawdzane są biznesy mojego syna, że przeprowadzane są kontrole w podległym mi - jako ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego - Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Byłem też informowany o tym, jakoby w mojej sprawie sprawdzano akta prokuratorskie w całym kraju - dodał przed komisją Jarosław Gowin. Być może w przyszłości dojdzie do jego konfrontacji z Jarosławem Kaczyńskim. O takim pomyśle mówił nam jeden z członków sejmowej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Spekuluje się też na temat powrotu Jarosława Gowina do polityki.

Jarosław Gowin wróci do polityki? Tomasz Grodzki odpowiada: " Są wybory samorządowe, są europejskie"

Politycy PiS twierdzą, że zeznania byłego prezesa Porozumienia przed komisją mają go do tego przybliżyć. - Jarosław Gowin chce wrócić do czynnej polityki i chce pokazać, że jest zagorzałym zwolennikiem Donalda Tuska - stwierdził w rozmowie z PAP Waldemar Buda, wiceszef sejmowej komisji ds. wyborów kopertowych. Jak na ewentualny powrót Jarosława Gowina do polityki zapatrują się działacze Platformy Obywatelskiej? W rozmowie z "Super Expressem" odniósł się do tego były marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Wydaje, że ma on do byłego wicepremiera sporo sympatii. - Czy przydały się Jarosław Gowin w polskiej polityce - spytaliśmy wprost. - O tym czy ktos jest w polityce, czy nie decydują wyborcy. Są wybory samorządowe, są europejskie. Polityka oferuje dość szerokie spektrum możliwości weryfikacji wyborczej - odparł nieco tajemniczo senator PO. - Widziałby Pan Gowina na liście Koalicji Obywatelskiej? - drążyliśmy temat. - Nie definiowałbym tego konkretnie, ale jeśli pan premier Gowin chce wrócić do polityki, to musi się poddać takiej czy innej weryfikacji wyborczej - zaznaczył Tomasz Grodzki. Jak zatem widać, nie wykluczył obecności byłego prezesa Porozumienia na listach swojej formacji.