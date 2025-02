Wielka draka po spotkaniu z Trzaskowskim. W ruch poszły jaja! Oskarżają też o oplucie!

Nitras powiedział to na żywo. Wpadka i kompromitacja?

Co dalej z Ukrainą?

Okrzyki i jaja

Jak informuje Interia.pl, do zdarzenia doszło na briefingu prasowym w Ulhówku przy granicy z Ukrainą. Rafał Trzaskowski odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące m.in. bezpieczeństwa międzynarodowego. Po zakończeniu spotkania kandydat udał się do auta. Sekundy po zamknięciu przez niego drzwi w stronę pojazdu poleciały jajka, które rozbiły się o jedną z szyb. Gdy auto zaczęło odjeżdżać, grupa osób, która pojawiła się na miejscu, zaczęła wykrzykiwać hasła: "Tchórz" oraz "Gdzie uciekasz Trzaskowski?".

Na miejsce przyjechali policjanci. Funkcjonariusze zatrzymali osobę, która obrzuciła auto jajkami. W tej chwili trwają czynności.

Oplucie człowieka Trzaskowskiego?!

Szefowa sztabu prezydenta Warszawy Wioletta Paprocka-Ślusarska opublikowała na platformie X nagranie, na którym można zobaczyć konfrontację członka sztabu prezydenta Warszawy i ekipy stacji wPolsce24. W pewnym momencie widać, jak operator opluwa nagrywającego zdarzenie współpracownika Trzaskowskiego.

- Agresja, napastliwe zachowanie, podburzanie, niestosowanie się do zasad przyjmowanych przez wszystkie inne redakcje - przekazała, dodając przy tym informację o złożeniu zawiadomienia na policję oraz do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. - Nie będziemy tego akceptować. To zagrożenie dla wszystkich stron w kampanii wyborczej - podsumowała.

Całe zdarzenie wyglądało następująco:

Absolutny skandal! Operator @wPolscepl opluł współpracownika @trzaskowski_.Agresja, napastliwe zachowanie, podburzanie, niestosowanie się do zasad przyjmowanych przez wszystkie inne redakcje. To jest bojówka.Nie będziemy tego akceptować. To zagrożenie dla wszystkich stron… pic.twitter.com/BhRtv4HwDs— Wiola Paprocka (@WiolaPaprocka) February 13, 2025

