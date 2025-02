Grubo! Otwarta wojna w rządzie! "Jak można tak mijać się z faktami?!"

Lewandowski odpiera zarzuty

W jednym z niedawnych wywiadów minister funduszy Katarzyna Pełczyńskiej-Nałęcz stwierdziła zaskakująco, że według posiadanej przez nią wiedzy część funduszy na budownictwo socjalne zostało wyprowadzonych z budżetu. Przeciwko takim słowom zaprotestował wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski z Lewicy, który rozmawiał z portalem money.pl. - Ani złotówka z tegorocznego budżetu na program budownictwa socjalnego i komunalnego, wynoszącego łącznie z rezerwą celową co najmniej 1,92 mld zł, nie została odjęta – stwierdził kategorycznie. Koalicjantom z Polski 2050 zarzucił przy tym rozkręcanie politycznej awantury w temacie, którego nie do końca rozumieją.

Tłumaczył przy tym, że źródłem sporu ma być zapis w ustawie uchwalonej przez rząd Zjednoczonej Prawicy w 2018 roku, według którego limit na program budownictwa socjalnego i komunalnego w 2025 roku będzie wynosił 1 miliard złotych. Tymczasem politycy Trzeciej Drogi, na czele z minister Pełczyńską-Nalęcz, twierdzą, że zgodnie z porozumieniem zawartym w koalicji rządzącej, środki na budownictwo powinny wynieść prawie 2 mld złotych. - Ustawą przygotowaną przez nasze ministerstwo, która teraz – mam nadzieję już w marcu trafi do parlamentu, a być może i wcześniej – podwyższymy ten formalny limit programu BSK do prawie 5 mld zł. To pozwoli na wydanie co najmniej 1,92 mld złotych w 2025 na ten cel - przekonywał.

Kontratak minister

Wywiad Lewandowskiego z całą pewnością nie przekonał minister funduszy. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, goszcząc w TVP Info, wprost zarzuciła bowiem wiceministrowi mówienie nieprawdy! - Ja mówię o sprawie, nie o ludziach specjalnie po to, żeby zwrócić uwagę na sprawę, a nie na awanturę, natomiast w tej akurat kwestii wypowiedział się zwierzchnik pana Lewandowskiego, który przyznał przecież, że te środki poszły na powodzian – stwierdziła.

Następnie mocno dodała:

- Ja się zastanawiam, jak można tak mijać się z faktami i to jest przykre, bo nabija się jakaś afera, zamiast skupić się na tym, że jest społeczne budownictwo, mamy w umowie koalicyjnej, chcą tego ludzie, obiecaliśmy, róbmy to

