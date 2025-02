i Autor: Marek Kudelski,/Super Express, Marcin Gadomski/Super Express, Art Service

Jak wyglądałby sejm?

Jest nowy sondaż partyjny. Tusk zaciera ręce, a Kaczyński je załamuje

W czwartek 13 lutego 2025 roku Wirtualna Polska opublikowała nowy sondaż poparcia partyjnego, który na jej zlecenie przygotowała pracownia United Surveys. Jak wyglądałaby wyniki, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę? Niespodzianki nie ma - żadna z partii nie zdołałaby uzyskać większości potrzebnej do rządzenia. Mimo to powody do zadowolenia ma Donald Tusk, zaś do zmartwienia Jarosław Kaczyński. Niedobrze dzieje się też dla Lewicy!