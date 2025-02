Strach przed aferą! Który kandydat pogrąży się przed wyborami?

Czy kampania wytrzyma bez skandali? Polacy obawiają się politycznej bomby

Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami, a napięcie wśród wyborców rośnie. To czas, w którym każdy ruch kandydatów jest analizowany pod lupą, a konkurenci nie przepuszczą żadnej okazji, by wykorzystać słabości rywali. Nic więc dziwnego, że aż 31,8 proc. Polaków obawia się wybuchu politycznego skandalu, który mógłby całkowicie zmienić przebieg kampanii.

W ostatnich tygodniach przed wyborami emocje zawsze sięgają zenitu, a historie z przeszłości mogą nagle wypłynąć i pogrążyć kandydatów. Czy tym razem również czeka nas polityczna bomba? A może mimo ostrych ataków kampania zakończy się bez wielkich sensacji?

Czy wyborcy powinni się martwić? Rośnie niepewność wokół kandydatów

Choć dla wielu wyborców kampania to po prostu polityczna rywalizacja, nie brakuje też tych, którzy patrzą na nią z niepokojem. Wielu Polaków nie ma pewności, czy ich kandydaci przetrwają do końca bez kontrowersji.

Jak wynika z sondażu UCE Research, część wyborców obawia się, że na finiszu kampanii pojawi się sensacyjna informacja, która może osłabić pozycję jednego z kandydatów. Historia pokazuje, że nie jest to scenariusz bezpodstawny. Wiele wyborów na świecie było naznaczonych skandalami, które pojawiały się w najmniej oczekiwanym momencie i potrafiły całkowicie odmienić losy rywalizacji.

Najwięcej obaw wśród zwolenników Trzeciej Drogi i PiS

Niepewność widać szczególnie wśród zwolenników Szymona Hołowni i Karola Nawrockiego. To właśnie wyborcy Trzeciej Drogi oraz Prawa i Sprawiedliwości najczęściej przyznają, że boją się skandalu, który może uderzyć w ich kandydata.

Badanie UCE Research pokazało, że wielu Polaków nie jest przekonanych, czy ich kandydaci przetrwają do końca kampanii bez kontrowersji.

31,8 proc. badanych wyraża obawy o możliwy skandal: 10,6 proc. – „zdecydowanie tak”, 21,2 proc. – „raczej tak”.

46 proc. respondentów jest spokojnych o swojego kandydata: 13,8 proc. – „zdecydowanie nie”, 32,2 proc. – „raczej nie”, 22,3 proc. ankietowanych nie ma zdania.

Jak widać, spora część społeczeństwa obawia się, że na finiszu kampanii może dojść do sytuacji, która wpłynie na wynik wyborów. Zaskoczeniem może być fakt, że wśród wyborców niektórych partii ten strach jest silniejszy niż w innych.

Największe obawy dotyczące potencjalnych afer i skandali mają wyborcy dwóch formacji politycznych – Trzeciej Drogi oraz Prawa i Sprawiedliwości. 47,3 proc. zwolenników Trzeciej Drogi martwi się, że kandydatura Szymona Hołowni może zostać podważona przez kontrowersje. Może to wynikać z faktu, że jego polityczna droga była kręta, a niektóre jego wcześniejsze deklaracje nie zawsze zgadzają się z obecnymi poglądami. 41,7 proc. wyborców PiS przyznaje, że obawia się, iż kandydat partii, Karol Nawrocki, może stać się bohaterem negatywnych doniesień medialnych. Jako stosunkowo nowa postać na pierwszym planie sceny politycznej, jest narażony na ataki zarówno ze strony opozycji, jak i własnego środowiska. Nieco spokojniejsi są wyborcy Lewicy (33,9 proc.), Konfederacji (27,6 proc.) oraz Koalicji Obywatelskiej (23,4 proc.), co może oznaczać, że w tych obozach panuje większa pewność co do kandydatów lub mniejsze ryzyko ujawnienia kompromitujących informacji.

Historia pokazuje, że wszystko może się zdarzyć

Polityczne skandale to nic nowego – zwłaszcza w kluczowych momentach kampanii. W 2014 roku w Polsce wybuchła „afera taśmowa”, która wstrząsnęła sceną polityczną. W USA, w trakcie wyborów prezydenckich w 2016 roku, ujawnienie maili Hillary Clinton było jednym z kluczowych wydarzeń, które mogło wpłynąć na jej porażkę.

Nie trzeba cofać się daleko, by przypomnieć sobie, że również w polskich wyborach ostatnie dni kampanii często przynoszą kontrowersje i ostre ataki, które mogą wpłynąć na wynik głosowania. Kandydaci wiedzą, że muszą być gotowi na wszystko – od przecieków medialnych, przez nieznane dotąd fakty, aż po personalne ataki, które mogą pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie.

Końcówka kampanii to zawsze gra nerwów. Sztaby wyborcze pracują na pełnych obrotach, starając się przyciągnąć wyborców i jednocześnie unikać potknięć. Polityka jednak rządzi się własnymi prawami, a niespodzianki zdarzają się nawet najbardziej doświadczonym graczom.

Czy rzeczywiście dojdzie do wielkiego skandalu? Czy któryś z kandydatów straci szansę na zwycięstwo przez kompromitujące doniesienia? Odpowiedź poznamy już w najbliższych tygodniach. Jedno jest pewne – emocji na pewno nie zabraknie.

