Robert Bąkiewicz się doigrał! Postawiono mu zarzut znieważania służb mundurowych

Robert Bąkiewicz usłyszał zarzut znieważenia służb mundurowych.Przypomnijmy, że chodzi o sprawę znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej przy granicy polsko-niemieckiej w Słubicach. Do zdarzenia doszło w czerwcu tego roku. Funkcjonariusze byli wówczas byli wówczas na służbie i pełnili swoje obowiązki. Za znieważanie grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności albo do roku pozbawienia wolności.

Bąkiewicz w poniedziałek (18 sierpnia) stawił się w prokuraturze w Gorzowie Wielkopolskim. Jego adwokat Krzysztof Wąsowski przekazał, że Bąkiewicz usłyszał zarzut słownego znieważenia służb mundurowych: - Problem polega na tym, że pan Robert Bąkiewicz takiego słowa nie wypowiedział, natomiast ono zostało usłyszane przez jednego z funkcjonariuszy, który uznał, że to jest słowo od pana Roberta Bąkiewicza - komentował pełnomocnik narodowca.

Bąkiewicz ma zakaz zbliżania się do granicy polsko-niemieckiej. Takie środki zapobiegawcze zastosowano wobec niego

Mecenas Wąsowski dodał, że wobec jego klienta zastosowano środki zapobiegawcze: – Chodzi o dozór policji, ma się stawiać dwa razy w tygodniu na komisariacie policji w okolicy miejsca swojego zamieszkania. (..) Drugi element tego dozoru to coś zupełnie szokującego, bo z tym się jeszcze nie spotkałem. Mianowicie ma zakaz zbliżania się do granicy polsko-niemieckiej, właściwie do przejść granicznych na odległość 1 km. (...) Trzeci element środka zapobiegawczego jest obowiązek informowania policji o opuszczaniu swojego miejsca zamieszkania – przekazał prawnik.

Narodowiec komentuje zarzut znieważenia: "W mojej ocenie polityczna hucpa"

Sam Bąkiewicz jeszcze przed wejściem do prokuratury określił swoją sprawę jako "polityczną hucpę":

- Mogę powiedzieć tylko tyle, że to w mojej ocenie polityczna hucpa, próba zastraszenia, próba dezorganizacji działań Ruchu Obrony Granic, działań antyimigracyjnych w Polsce. Donald Tusk i partia rządząca wspierają wszystkie działania i agendę polityczną, ideologiczną, multikulturalizmu, która jest rozprzestrzeniana przez Unię Europejską. My się na to nie zgadzamy - powiedział.

Jak wiemy, niedawno Robert Bąkiewicz powołał tzw. Ruch Obrony Granic, który miał powstać jako oddolna inicjatywa społeczna mająca na celu "obronę Polski przed masową migracją i zagrożeniami z nią związanymi", jak podano na stronie organizacji.

Kim jest Robert Bąkiewicz? To postać budząca silne emocje i to skrajne na polskiej scenie publicznej. Przed laty był prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i założycielem Straży Narodowej. Ma bardzo konserwatywne poglądy, których nie ukrywa. Niedawno powołał do życia tzw. Ruch Obrony Granic.