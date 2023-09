Wielka awantura w Wieczornym Expressie. „Oddaj mi pan osiem milionów!”

Minister Gliński apeluje do Tuska: ujawnij swój majątek!

Biznesmen kontra samorządowiec

Relacje Marka Jakubiaka i Piotra Borysa sięgają roku 2007 r., kiedy upadłość ogłosił Browar Lwówek w Lwówku Śląskim. Borys był wówczas wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego, którego władze szukały inwestora dla zakładu. Samorząd deklarował, że stworzy na terenie browaru muzeum browarnictwa. Przypomniał o tym Jakubiak w Wieczornym Expressie. – Pan powinien mieć wyrzut sumienia i mieć trochę dystansu do tego, co pan mówi, wiedząc, że siedzę obok. Pan osobiście obiecał mi 8 mln zł i pan mi tych 8 mln nie przekazał. Pan mnie zwyczajnie orżnął – wypalił Jakubiak do Borysa na wizji.

– Marzeniem pana Piotra jako wicemarszałka dolnośląskiego było wybudowanie muzeum interaktywnego w Lwówku Śląskim. Ja się zgłosiłem. Postawił mi warunek, że mam kupić browar od syndyka masy upadłościowej, to mi dofinansuje 8 milionami. Ja kupiłem browar, a on mnie zostawił ze wszystkim. I tak Platforma działała – oznajmił kandydat PiS na posła i prezes Browarów Regionalnych Jakubiak.

Tusk ujawnił wewnętrzne sondaże KO "Szansa na wyciągnięcie ręki"

Na te słowa zareagował polityk PO. – Proszę nie kłamać. Jako marszałek miałem wpływ na ratowanie browaru, który upadł, był już rozgrabiony na działki przez syndyka. Zachęcaliśmy różne przedsiębiorstwa, aby uratować browar lwówecki. I chwała panu za to, że wszedł pan jako inwestor, kupił pan browar, zarobił pan na tym, uratował pan ten browar. Natomiast muzeum nie wyszło, ale to nie był warunek inwestycji. Pan Jakubiak kupił browar od syndyka, zarobił na tym, ale proszę nie manipulować. Niestety na Dolnym Śląsku nie ma muzeum browarnictwa, może jeszcze kiedyś – odparł Piotr Borys.

"Oddaj mi pan 8 mln zł"

Polityk PiS nie dawał za wygraną. – A tu państwo macie przykład działalności PO. Prawda jest taka, że pojechałem tam, bo miało być 8 mln zł. Urząd marszałkowski uchwalił dla mnie uchwałę. A potem powiedział mi, że idzie do europarlamentu i nie ma pieniędzy – tłumaczył Marek Jakubiak swoją wersję.

– Uratowaliśmy browar, ja - bo pana zaprosiliśmy i pan, że kupił browar – stwierdził Piotr Borys, chcąc dojść do porozumienia z oponentem. – Oddaj mi pan 8 mln zł! – zażądał nagle Jakubiak. – Zrobił pan interes, pan kłamie! – odparł Borys. – Wpuścił mnie pan w maliny, a to jest druga sprawa – przyznał kandydat PiS ma posła.

Według „Wikipedii” W 2009 r. Jakubiak, właściciel spółki Browar Ciechan kupił browar w Lwówku Śląskim i rok później browar wznowił produkcję piwa. Ponieważ urząd marszałkowski zrezygnował z otwarcia planowanego muzeum browarnictwa, podjął się tego zadania sam Jakubiak. W czerwcu 2010 r. z własnych środków powołał przybrowarnianą izbę pamiątek, której zwiedzanie połączone jest z wycieczkami po browarze.

