Donald Tusk odniósł się do sprawy mieszkania Karola Nawrockiego. "Brzydko pachnie"

- Ta afera mieszkaniowa pana Nawrockiego brzydko pachnie, nie ma co się oszukiwać. Jeśli dobrze rozumiem, miał się opiekować panem Jerzym, a zaopiekował się jego mieszkaniem. Nie chciałbym, żeby Polska znalazła się w sytuacji, w jakiej znalazł się pan Jerzy, ale to będzie decyzja wyborców, nie ode mnie będzie to zależało - powiedział.