Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Senyszyn mocno: Nie zrobiłabym sobie zdjęcia z Trumpem, bo to szkodnik

W "Expressie Biedrzyckiej" w poniedziałek, 5 maja, gościła kandydatka na prezydenta Polski, Joanna Senyszyn. Polityczka ostro zareagowała, gdy rozmowa zeszła na temat wizyty jej konkurenta w wyborach, Karola Nawrockiego, w USA. Jak wiemy, spotkał się on z prezydentem Donaldem Trampem, a zdjęcie z tego spotkania trafiło do sieci. Senyszyn tak to oceniła: - Nie zrobiłabym sobie zdjęcia z Trumpem, bo to szkodnik.