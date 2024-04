Wielka awantura w PiS o Parlament Europejski. Wiemy, kto nie ma szans na Brukselę!

Kto z PiS wystartuje w wyborach do PE?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 6-9 czerwca i rozstrzygną, kto będzie reprezentował nasz kraj w Brukseli i Strasburgu. Polscy kandydaci będą rywalizować o 53 miejsca. PiS ma obecnie najwięcej europosłów – 25, ale według prognoz, w kolejnej kadencji PE może już tylu nie zdobyć. Nic dziwnego, że w partii trwają targi co do tego, kto trafi na listy i czy zajmie na niej miejsce gwarantujące sukces.

Jak się dowiadujemy, na listach nie będzie tzw. frakcji profesorskiej, czyli Ryszarda Legutki i Zdzisława Krasnodębskiego (71 l.). – Drugie miejsce na liście w stolicy, czyli bez szans na wygraną, dostał europoseł Ryszard Czarnecki – zdradza nam ważny polityk PiS.

Obajtek ma poparcie prezesa

Nie wiadomo, czy wśród kandydatów do PE będzie były prezes Orlenu Daniel Obajtek, który niedawno był pewny pierwszego miejsca na liście. – Do gabinetu prezesa Kaczyńskiego pukają kolejne osoby, ostrzegając go przed eksponowaniem Obajtka w kampanii. Ta kandydatura może nam tylko zaszkodzić. Prezes jednak się tymi głosami nie przejmuje – wzdycha inna osoba zbliżona do kierownictwa PiS.

