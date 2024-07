i Autor: Artur Barbarowski/East News, Art Service/Super Express, Paweł Dąbrowski/Super Express

więc jednak!

Więc jednak! Jarosław Kaczyński ustępuje! Nie będzie przyspieszonych wyborów?

Nie jest to częsta sytuacja, w której Jarosław Kaczyński rezygnuje ze swoich decyzji. Choć prezes PiS i jego bliscy grozili wizją przyspieszonych wyborów do małopolskiego sejmiku, okazuje się, że bunt tamtejszych działaczy partii jednak przyniósł efekt! Według nieoficjalnych ustaleń to nie Łukasz Kmita (forsowany przez Kaczyńskiego), a Łukasz Smółka, dotychczasowy wicemarszałek województwa, zostanie dziś zgłoszony jako kandydat PiS na marszałka Małopolski! Czy jego kandydaturę poprą również owi "buntownicy"? A może władzę w województwie przejmą ludzie Tuska?