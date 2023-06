Wiec Donalda Tuska w Poznaniu w piątek 16 czerwca

W Poznaniu 16 czerwca odbędzie się wiec Donalda Tuska. Będzie to spotkanie podobne do tego z Warszawy (4 czerwca). Wiec Tuska w Poznaniu będzie zorganizowany na placu Wolności i wystartuje o godz. 18.00. Dlaczego akurat w Poznaniu lider PO zapowiedział marsz? Ponieważ w tym mieście w 2020 roku kampanię prezydencką przed wyborami rozpoczął Rafał Trzaskowski. Po drugie politycy Platformy Obywatelskiej w rozmowie z Gazetą Wyborczą wskazują, że Poznań to tzw. bastion PO, gdzie partia cieszy się uznaniem. - Niedługo kończymy tour po wszystkich województwach. Przyszedł czas na spotkanie w Poznaniu, na pl. Wolności, który jest miejscem symbolicznym dla Poznania i Wielkopolski. Rozpoczęły się tu ważne wydarzenia, począwszy od powstania wielkopolskiego. Donald Tusk będzie chciał tu porozmawiać z ludźmi, przekazać swoje przesłanie przed nadchodzącymi wyborami i powiedzieć, co zamierzamy – mówił w rozmowie z gazetą poseł PO Waldy Dzikowski. Ważne jest też samo miejsce czyli plac Wolności, który jest szczególnie ważny dla mieszkańców Poznania.

NIŻEJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIE Z MARSZU DONALDA TUSKA W WARSZAWIE: