„Widzę Donaldzie, że dzień bez łgarstwa, dniem straconym” - Morawiecki zarzuca Tuskowi kłamstwo

Polska scena polityczna wrze wokół zakupu 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64 Apache.

Donald Tusk i Mateusz Morawiecki toczą zacięty spór o to, kto odpowiada za finalizację kluczowego kontraktu.

Kto ma rację w tej awanturze i jakie konsekwencje niesie ona dla polskiej obronności?

O co toczy się spór?

Spór rozgorzał po wpisie premiera Donalda Tuska na platformie X. Szef rządu, podkreślając "twarde decyzje w interesie Polski", ogłosił sukces w postaci offsetu dla 96 śmigłowców Apache. Miało to wyraźnie zaznaczyć sprawczość obecnej władzy w modernizacji armii.

Reakcja Mateusza Morawieckiego była natychmiastowa i niezwykle ostra. Były premier zarzucił Tuskowi "łgarstwo", wskazując, że to rząd Zjednoczonej Prawicy podpisał umowę na dostawę śmigłowców we wrześniu 2023 roku.

„Widzę Donaldzie, że dzień bez łgarstwa, dniem straconym. Umowę na dostawę 96 śmigłowców podpisał rząd Zjednoczonej Prawicy we wrześniu 2023 roku” – napisał Mateusz Morawiecki, odpowiadając na wpis Donalda Tuska.

Widzę Donaldzie, że dzień bez łgarstwa, dniem straconym.Umowę na dostawę 96 śmigłowców podpisał rząd Zjednoczonej Prawicy we wrześniu 2023 roku.Ja wiem, że brakuje wam jakichkolwiek osiągnięć, ale to się władzę oddaje, a nie ciągle okłamuje Polaków.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 23, 2026

Morawiecki nie poprzestał na tym, zarzucając obecnej władzy brak własnych osiągnięć i "okłamywanie Polaków".

Kto podpisał umowę?

Kluczem do zrozumienia tego politycznego pojedynku jest termin "podpisanie umowy". Rzeczywiście, to rząd Mateusza Morawieckiego we wrześniu 2023 roku zawarł porozumienie w sprawie zakupu śmigłowców. Był to jeden z ważniejszych kroków w programie modernizacji polskiej armii, mający na celu znaczące wzmocnienie potencjału obronnego kraju.

Dlaczego obecny rząd przypisuje sobie zasługi?

Mimo że wstępna umowa została podpisana przez poprzednią ekipę, obecny rząd Donalda Tuska podkreśla swoją rolę w dalszej realizacji projektu, w tym w negocjacjach dotyczących pakietu offsetowego. Offset to kluczowy element dużych kontraktów zbrojeniowych, który ma na celu zapewnienie korzyści polskiemu przemysłowi, np. poprzez transfer technologii, produkcję części w kraju czy inwestycje. Zapewnienie korzystnego offsetu jest często skomplikowanym procesem, który wymaga intensywnych negocjacji.

Dlatego też premier Tusk, mówiąc o "twardych decyzjach" i "efekcie" w postaci offsetu, prawdopodobnie odnosi się do bieżących działań jego rządu, które mają na celu maksymalizację korzyści dla Polski z tego kontraktu.

Gigantyczny kontrakt dla bezpieczeństwa Polski

Niezależnie od politycznych przepychanek, kontrakt na 96 śmigłowców AH-64 Apache to jedno z najważniejszych wydarzeń dla polskiej obronności. Te zaawansowane maszyny uderzeniowe znacząco zwiększą możliwości bojowe Wojska Polskiego, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. Pakiet offsetowy ma natomiast zapewnić rozwój polskiego przemysłu obronnego i uniezależnić nas od zagranicznych dostawców w kluczowych obszarach.

W całej tej politycznej burzy, jedno jest pewne: zakup Apache to strategiczna decyzja, która wpłynie na bezpieczeństwo Polski na wiele lat. Kto jednak ostatecznie zgarnie laury za jej realizację? To pytanie, na które politycy z pewnością będą odpowiadać w najbliższych miesiącach.

Express Biedrzyckiej - Paweł Kowal