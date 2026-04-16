Wiceprezes stowarzyszenia Morawieckiego: Nie ma mowy o rozłamach

Od tygodni krążyły pogłoski o tym, że Mateusz Morawiecki ma zamiar założyć stowarzyszenie, w końcu tak się stało. Były premier powołał do życia stowarzyszenie o nazwie "Rozwój Plus". Inicjatywa ma stanowić platformę dialogu i wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Powstanie stowarzyszenia wywołało jednak burzliwą dyskusję w szeregach PiS, wielu komentatorów pyta też o partyjną jedności. Czy PiS wytrzyma nową inicjatywę? Głos w sprawie w rozmowie z "Super Expressem" zabrał wiceprzewodniczący stowarzyszenia "Rozwój Plus", poseł Marcin Horała, który wprost mówi, czym ma się zająć grupa działająca w stowarzyszeniu:

- Stowarzyszenie "Rozwój Plus" ma za zadanie łączyć parlamentarzystów, samorządowców i obywateli chcących wspólnie pracować dla rozwoju naszej Ojczyzny.

Zdaniem Horały "Rozwój Plus" nie będzie absolutnie konkurencją dla PiS, ale dodatkowym wsparciem: - Będzie wartością dodaną dla obozu patriotycznego, ofertą dla osób które chcą być z nami, ale z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą się angażować w działalność bezpośrednio partyjną. To wzmocnienie i poszerzenie oferty, nie ma mowy o żadnych kłótniach ani rozłamach - uspokaja polityk.

W podobnym tonie w "Porannym Ringu" wypowiadał się inny członek stowarzyszenia, poseł Paweł Jabłoński: - To nie jest ruch alternatywny wobec PiS, gdyby tak było nie byłoby to niewłaściwie. Ci posłowie, ale nie tylko posłowie, bo stowarzyszenie jest otwarte na inne osoby, chcą budować najsilniejszą centroprawicową opozycję do fatalnego rządu Tuska. Jesteśmy w ramach PiS. Każdy ma swój pogląd na to, jak skutecznie działać w polityce.

W składzie stowarzyszenia Morawieckiego wchodzą: Anna Baluch, Ryszard Bartosik, Waldemar Buda, Zbigniew Chmielowiec, Michał Cieślak, Janusz Cieszyński, Elżbieta Duda, Michał Dworczyk, Robert Gontarz, Marcin Gwóźdź, Marcin Horała, Paweł Jabłoński, Fryderyk Kapinos, Łukasz Kmita, Maria Koc, Wiesław Krajewski, Andrzej Kryj, Krzysztof Kubów, Anna Kwiecień, Krzysztof Lipiec, Grzegorz Lorek, Marzena Machałek, Grzegorz Macko, Mateusz Morawiecki, Piotr Müller, Monika Pawłowska, Grzegorz Puda, Paweł Rychlik, Łukasz Schreiber, Olga Semeniuk-Patkowska, Sławomir Skwarek, Mirosława Stachowiak-Różecka, Krzysztof Szczucki, Szymon Szynkowski vel Sęk, Agnieszka Ścigaj, Ryszard Terlecki, Ireneusz Zyska oraz niebędąca parlamentarzystką Izabela Antos.

