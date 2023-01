Wiceminister się skompromitował przed kamerami! Bardzo niezręczna sytuacja

Marcin Ociepa był gościem Konrada Piaseckiego w TVN24. Rozmawiali między innymi na temat pieniędzy z KPO i stosunku Unii Europejskiej do Polski. Wspomniano także o kamieniach milowych, które nasz kraj miał spełnić, by uzyskać środki z KPO. - Zanim pojawiły się kamienie milowe, to już była mowa o tym, że Polska nie dostanie tych pieniędzy, że Polskę należy "zagłodzić finansowo", cytując jedną z europosłanek – mówił wiceminister. Wspomniał też o „komisarzach z Brukseli”, którzy byli takiego samego zdania. Wówczas dziennikarz poprosił o zacytowanie takiej wypowiedzi któregoś z owych „komisarzy”. Polityk był niechętny. Stwierdził, ze musiałby sprawdzić w internecie, na co prowadzący mu pozwolił. Wówczas Marcin Ociepa ostrzegł, ze musi wyłączyć tryb samolotowy w telefonie, na co również dostał pozwolenie. - Jest tak, że masa tych wypowiedzi, które dotyczyły polskiej perspektywy otrzymania KPO, były wypowiedziami, które sugerowały, że Polska nie spełnia kryteriów praworządności i Polska tych środków nie dostanie – mówił w trakcie poszukiwań polityk. Konrad Piasecki zaś poprosił, by skupił się na wyszukiwaniu. Sytuacja już była niezręczna, a przedłużająca się cisza, podczas której Marcin Ociepa starał się znaleźć odpowiednią wypowiedz w sieci. Ostatecznie w trakcie spotkania w studiu nie udało mu się nic znaleźć… Mówienie takich niepotwierdzonych informacji publicznie jest kompromitacją dla kogoś na tak wysokim stanowisku.

