Białoruś po negocjacjach z USA uwolniła 52 więźniów politycznych

Wśród uwolnionych są obywatele Polski

Na liście wciąż nie ma Andrzeja Poczobuta

Brak Andrzeja Poczobuta wśród uwolnionych więźniów politycznych

Według informacji białoruskiej agencji BiełTA, wśród 52 uwolnionych znajduje się 14 cudzoziemców, w tym dwóch obywateli Polski, co potwierdził także rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński. Niezależne białoruskie media podały nazwiska niektórych uwolnionych osób – działaczy opozycji, aktywistów i innych więźniów politycznych.

Niezależny portal Nasza Niwa poinformował, że wśród 52 więźniów politycznych zwolnionych w czwartek przez białoruskie władze nie znalazł się Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości. Zaznaczono jednak, że w grupie uwolnionych jest kilku dziennikarzy związanych z telewizją Biełsat.

Dodatkowo, na kanale Telegram portalu Nasza Niwa poinformowano, że na wolność nie wyszedł również Aleś Bialacki, obrońca praw człowieka, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2022 roku, ani opozycjonistka Maryja Kalesnikawa.

- Liczymy, że w następnej grupie, która zostanie uwolniona z więzień białoruskich, znajdzie się również Andrzej Poczobut - powiedział rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński.

Kogo uwolniła Białoruś?

Franak Wieczorka, doradca Swiatłany Cichanouskiej, poinformował, że nie wszyscy uwolnieni opuścili Białoruś, a niektóre nazwiska nie zostały jeszcze potwierdzone. Dzianis Kuczynski, inny doradca Cichanouskiej, potwierdził brak Alesia Bialackiego wśród uwolnionych. Kuczynski zaapelował o cierpliwość i potwierdził część nazwisk z posiadanej listy.

Wśród nazwisk wymienionych przez media i obrońców praw człowieka z organizacji Wiasna są: opozycjonista Zmicier Daszkiewicz, aktywista Mikoła Dzjadok, opozycyjny bloger Ihar Łosik, działacze związkowi, dziennikarze prasy lokalnej oraz uczestnicy protestów powyborczych. Media podały nazwiska Eleny Ramanauskiene, obywatelki Litwy, oraz Julii Fener, obywatelki brytyjskiej i żony brytyjskiego dyplomaty.

Uwolnienie dziennikarzy Biełsatu, to efekt działań Polski?

Obecność dziennikarzy związanych z Biełsatem na liście uwolnionych może być interpretowana jako efekt działań Polski – ocenia Nasza Niwa.

Wśród uwolnionych dziennikarzy znaleźli się: Łarysa Szczyrakowa, Iryna Słaunikawa, Alena Cimaszczuk, Paweł Mażejka, Jauhen Mierkis, Paweł Padabied oraz operator Wiaczasław Łazarau.

Nie wszyscy uwolnieni odmówili wyjazdu z kraju

Długoletni opozycjonista i były kandydat na prezydenta Białorusi, Mikoła Statkiewicz, został uwolniony, ale odmówił opuszczenia kraju – przekazała Nasza Niwa. Według doniesień portalu, Statkiewicz przebywa w pasie neutralnym między Białorusią a Litwą. Razem z nim wyjazdu odmawiają również inni uwolnieni opozycjoniści: politolog i filozof Uładzimir Mackiewicz, Maksim Winiarski oraz działacz związkowy Hienadź Fjadynicz.

Wkrótce po ogłoszeniu informacji o uwolnieniu więźniów, władze w Wilnie poinformowały, że grupa ta przekroczyła granicę z Litwą.

Doradca Cichanouskiej, cytowany przez Zerkalo.io, podkreślił: „Uwolnienie to możliwość wyboru, czy zostać w kraju, czy wyjechać. Niestety, nasi bohaterowie nie mają takiego wyboru”.

Karmelita z Krakowa aresztowany na Białorusi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.