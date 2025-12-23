Premier Donald Tusk zabrał głos po wypadku w kopalni. Skoro świt umieścił wpis

Do tragicznego zdarzenia doszło w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Na skutek wyrzutu metanu wraz z masą skalną w drążonym chodniku na poziomie 1000 zginęło dwóch górników. Do wypadku odniósł się premier Donald Tusk, który zapewnił, że rodziny górników mogą liczyć na wszelką pomoc.

  • W kopalni Pniówek doszło do tragicznego wypadku, gdy gwałtowny wypływ metanu zatrzymał dziesięciu górników.
  • Ośmiu pracowników udało się ewakuować bez obrażeń, jednak z dwoma górnikami utracono kontakt.
  • Niestety, pomimo podjętych działań ratowniczych, dwóch doświadczonych górników, w wieku 40 i 41 lat, zginęło.
  • Premier Donald Tusk złożył kondolencje i zapewnił o wsparciu dla rodzin ofiar.

Do dramatycznego wydarzenia w kopalni Pniówek doszło w poniedziałek (22 grudnia). Nastąpił tam gwałtowny wypływ metanu i jak wynikało z pierwszych informacji, w zagrożonym rejonie pracowało łącznie dziesięciu górników. Ośmiu z nich udało się ewakuować. Wydostali się z niebezpieczeństwa bez jakichkolwiek obrażeń, ale z dwoma utracono kontakt. Rozpoczęto akcję ratowniczą, a także powołano sztab akcji, który koordynował działania z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego w Bytomiu i stacją okręgową. Niestety po kilku godzinach przyszły najgorsze wieści. 

Dwóch górników zginęło w kopalni. Tragiczne wieści przyszył w środku nocy

Na briefingu, który odbył się o północy (z poniedziałku na wtorek) przed kopalnią Rozmus poinformowano, że po akcji ratowniczej zastępy odnalazły poszukiwane osoby. Lekarz na miejscu zdarzenia stwierdził zgon obu pracowników.

- Okoliczności samego zdarzenia bada specjalnie w tym celu powołana komisja. Z tego miejsca chciałem w imieniu zarządu złożyć najszczersze wyrazy współczucia dla rodzin naszych pracowników. Jednocześnie podziękować wszystkim zaangażowanym w sam proces prowadzonej akcji. Dziękuję bardzo - przekazał wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy zakład Adam Rozmus. Wiadomo, że górnicy, którzy zginęli pracowali tam od lat. Byli doświadczeni, z kilkunastoletnim stażem pracy w kopalniach. Mieli 40 i 41 lat. Jednym z nich jest operator kombajnu chodnikowego.

Premier komentuje wypadek w kopalni Pniówek

Głos w sprawie wypadku w kopalni zabrał premier Donald Tusk. Na portalu X napisał kilka słów, podkreślając, że rodziny ofiar wypadku w kopalni mogą liczyć na wszelką pomoc: - Łączymy się dzisiaj wszyscy w bólu z rodzinami dwóch górników, którzy zginęli w kopalni Pniówek. Władze JSW zapewniły mnie, że bliscy ofiar otoczeni są właściwą opieką i mogą liczyć na wszelką pomoc. 

