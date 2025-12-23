Polska poderwała myśliwce! Uruchomiono niezbędne siły i środki

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-12-23 7:38

- Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa - przekazało w porannym komunikacie, we wtorek 23 grudnia, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Polska poderwała myśliwce

i

Autor: Mateusz Kotowicz/REPORTER / East News
  • W związku z atakami Rosji na Ukrainę, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało polskie i sojusznicze myśliwce.
  • Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej.
  • Jakie są szczegóły tej operacji? Dowiedz się więcej.

Poranny komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

We wtorek (23 grudnia) z samego rana pojawił się komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Chodziło o poderwanie myśliwców z uwagi na ataki Rosji na tereny Ukrainy: - Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa - podano we wpisie na portalu X. Jak wskazano dalej, działano zgodnie z obowiązującymi procedurami: 

- Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

Przede wszystkim Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w opublikowanym o świcie komunikacie podkreśliło, że podjęte kroki miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa, a cała sytuacja, jak zapewniono, jest monitorowana: - Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środaki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

To nie pierwszy raz, gdy należało podjąć takie środki. Ostatnio taka sytuacja miała miejsca na początku grudnia. Było to w sobotni poranek, 6 grudnia, gdy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X o rozpoczęciu działań polskiego lotnictwa wojskowego w przestrzeni powietrznej kraju.  

Polska droga do kosmosu – Za kulisami rakiety BURSZTYN
Od Projektu do Startu: Tajemnice polskiej rakiety. ZA KULISAMI BURSZTYNU
Polska droga do kosmosu – Za kulisami rakiety BURSZTYN
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MYŚLIWCE
WOJNA NA UKRAINIE