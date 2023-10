Ważny głos z otoczenia Andrzeja Dudy. Tusk może się uśmiechnąć

Opozycja znalazła sprytny sposób, jak przekonać Dudę, by powierzył im misję tworzenia rządu. Tego nie da się zlekceważyć

Wciąż trwają negocjacje dotyczące nowego rządu. Niemal przesądzone jest, że nowym premierem będzie Donald Tusk i taką deklaracje usłyszał Andrzej Duda. Sęk jednak w tym, że nie ma jeszcze umowy koalicyjnej. - Tu trzeba pamiętać, że mówimy o 10 partiach nie o trzech. Startowały oddzielnie, nie zawarły koalicji wyborczej. Na ten moment umowa koalicyjna również nie została jeszcze zawarta i formuła przysłania 248 podpisów byłaby pewnym novum - stwierdziła Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta w Siódma9. Jak dodała, najlepiej widać większość sejmową w parlamencie, podczas głosowania. Dodała również, że nie jest wykluczone, że prezydent zdecyduje się na tzw. drugi krok. - Jeżeli by doszło do formowania rządu przez dzisiejsze partie opozycyjne to najbardziej naturalnym krokiem jest tzw. drugi krok konstytucyjny. Czyli wtedy, kiedy posłowie wskazują swojego kandydata na premiera.

Andrzej Duda w zeszłym tygodniu przeprowadził konsultacje z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy oraz Konfederacji. Prezydent przekazał, że jest dwóch kandydatów na premiera, nie zdradził jednak o kogo chodzi. Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu odbędzie 13 listopada, w poniedziałek.

