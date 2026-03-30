Ważny apel Donalda Tuska na krótko przed świętami! O co chodzi?

Sara Osiecka
2026-03-30 16:30

Premier Donald Tusk wraz z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem spotkali się z żołnierzami na Wojskowym Porcie Lotniczym w Warszawie, by złożyć życzenia świąteczne i poruszyć kwestię pokoju oraz bezpieczeństwa. Tusk zaapelował do światowych przywódców o unikanie wojny, podkreślając, że "nie jest sztuką zacząć wojnę, a wielką sztuką jest jej unikać". Minister Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na znaczenie siły w obronie wolności i suwerenności.

i

Autor: AKPA
  • Premier Donald Tusk zaapelował do światowych przywódców o unikanie wojny, podkreślając, że "nie jest sztuką zacząć wojnę, a wielką sztuką jest jej unikać", a jedynym usprawiedliwieniem dla konfliktu jest obrona własnych granic.
  • Tusk zaznaczył, że Polska intensywnie zbroi i modernizuje swoją armię, by stała się najsilniejsza i najnowocześniejsza w Europie, co ma służyć oddaleniu widma wojny i zapewnieniu pokoju w regionie.
  • Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wolności i suwerenności broni się siłą – zarówno siłą dobrze wyposażonej armii, jak i siłą obywateli, co czyni Polskę liderem w zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa sojuszniczego.

Podczas spotkania z żołnierzami w poniedziałkowe południe, Donald Tusk nawiązał do symboliki Wielkanocy jako czasu refleksji nad sensem życia i nadziei na pokój.

- Wielkanoc to jest czas, kiedy wszyscy myślimy o pokoju w naszym życiu codziennym, pokoju między narodami. Wielkanoc to czas najgłębszej refleksji nad sensem ludzkiego życia i czas nadziei, którą symbolizuje zmartwychwstanie - powiedział premier.

W swoim przemówieniu Donald Tusk odniósł się do aktualnej sytuacji międzynarodowej, określając wojnę jako "rozwiązanie ostateczne". Podkreślił, że wzmacnianie polskiej armii ma na celu oddalenie widma wojny.

- Dawno w historii słowa o tym, że szykuj się do wojny, jeśli pragniesz pokoju, nie brzmiały tak serio. To, że dzisiaj budujemy potężną armię, to, że mamy świetnych generałów, wykształconych dowódców, zdeterminowanych żołnierzy, największe w historii fundusze, to wszystko powoduje, że widmo wojny oddala się, a nie przybliża do Polski - zaznaczył.

Premier podkreślił również, że finansowanie armii to wspólny wysiłek całego narodu. Zapowiedział kontynuację polityki zbrojenia i modernizacji, której celem jest uczynienie polskiego wojska najsilniejszym i najnowocześniejszym w Europie, aby zapewnić pokój w regionie.

- Polska będzie się zbroić, polskie wojsko będzie najsilniejsze w Europie, nasza armia będzie najnowocześniejsza w Europie, będzie najlepiej wyposażona w Europie. Nie dlatego, że dowódcy czy politycy mają taką ambicję, ale właśnie dlatego, żeby tu, w tej części świata, mógł panować pokój - wyjaśnił.

Apel do światowych przywódców

Premier Tusk wykorzystał okazję, by zaapelować do globalnych liderów o unikanie konfliktów.

- Zróbmy wszystko, aby wojna nie była naszą codziennością - wezwał.

Podkreślił, że jedynym usprawiedliwieniem dla wojny jest obrona własnych granic, narodu i państwa, na co Polska jest przygotowana.

- To nie jest sztuka zacząć wojnę. Wielką sztuką jest wojny unikać. Jest tylko jedno usprawiedliwienie dla wojny i my to w Polsce bardzo dobrze rozumiemy. To obrona własnych granic, własnego narodu, własnego państwa. I na to Polska jest gotowa - dodał.

Tusk o „obleśnej polityce”. Ostre słowa po aferze z Kłodzka

Tusk zaznaczył, że dzięki wysiłkom żołnierzy w czasie pokoju, Polska jest gotowa do skutecznej i mądrej obrony, a także do prowadzenia polityki, która ma zapobiec wojnie na polskim terytorium.

- Być może to jest ten czas pogłębionej refleksji dla wszystkich wielkich tego świata. Zastanówcie się, czy wojna jest dobrym rozwiązaniem. Wojna nie może być kaprysem polityków - podsumował.

Życzenia świąteczne

Premier złożył życzenia świąteczne wszystkim Polakom, żołnierzom i przedstawicielom armii, wyrażając nadzieję na powrót pokoju jako codzienności.

- Z wielką nadzieją wchodzimy w ten świąteczny tydzień. Z wielką nadzieją, że pokój przestanie być naszym marzeniem, naszym oczekiwaniem. Stanie się na nowo naszą codziennością i w regionie, i na całym świecie. Pokoju życzę wam wszystkim. Polkom, Polakom, naszym żołnierzom, oficerom, generałom, wszystkim ludziom bez wyjątku, bo taki właśnie sens mają te święta. Wszystkiego dobrego - zakończył.

Podczas tego samego spotkania, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "wolności, pokoju, niepodległości i suwerenności broni się siłą". Wyjaśnił, że chodzi o "siłę dobrych intencji, zorganizowaną i wyposażoną armią oraz siłą obywateli, którzy budują wspólnotę". Minister zaznaczył również, że Polska jest liderem w zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa sojuszniczego, co przekłada się na bezpieczeństwo kraju.

- Dajemy po prostu z siebie najwięcej. I tu podziękować należy wszystkim naszym rodakom – dodał.

Sonda
Czy uważasz, że żyje się lepiej od kiedy Donald Tusk jest premierem?
Express Biedrzyckiej WSTĘP
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK
WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ