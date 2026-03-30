Ważny apel Donalda Tuska na krótko przed świętami! O co chodzi?

Premier Donald Tusk zaapelował do światowych przywódców o unikanie wojny, podkreślając, że "nie jest sztuką zacząć wojnę, a wielką sztuką jest jej unikać", a jedynym usprawiedliwieniem dla konfliktu jest obrona własnych granic.

Tusk zaznaczył, że Polska intensywnie zbroi i modernizuje swoją armię, by stała się najsilniejsza i najnowocześniejsza w Europie, co ma służyć oddaleniu widma wojny i zapewnieniu pokoju w regionie.

Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wolności i suwerenności broni się siłą – zarówno siłą dobrze wyposażonej armii, jak i siłą obywateli, co czyni Polskę liderem w zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa sojuszniczego.

Podczas spotkania z żołnierzami w poniedziałkowe południe, Donald Tusk nawiązał do symboliki Wielkanocy jako czasu refleksji nad sensem życia i nadziei na pokój.

- Wielkanoc to jest czas, kiedy wszyscy myślimy o pokoju w naszym życiu codziennym, pokoju między narodami. Wielkanoc to czas najgłębszej refleksji nad sensem ludzkiego życia i czas nadziei, którą symbolizuje zmartwychwstanie - powiedział premier.

W swoim przemówieniu Donald Tusk odniósł się do aktualnej sytuacji międzynarodowej, określając wojnę jako "rozwiązanie ostateczne". Podkreślił, że wzmacnianie polskiej armii ma na celu oddalenie widma wojny.

- Dawno w historii słowa o tym, że szykuj się do wojny, jeśli pragniesz pokoju, nie brzmiały tak serio. To, że dzisiaj budujemy potężną armię, to, że mamy świetnych generałów, wykształconych dowódców, zdeterminowanych żołnierzy, największe w historii fundusze, to wszystko powoduje, że widmo wojny oddala się, a nie przybliża do Polski - zaznaczył.

Premier podkreślił również, że finansowanie armii to wspólny wysiłek całego narodu. Zapowiedział kontynuację polityki zbrojenia i modernizacji, której celem jest uczynienie polskiego wojska najsilniejszym i najnowocześniejszym w Europie, aby zapewnić pokój w regionie.

- Polska będzie się zbroić, polskie wojsko będzie najsilniejsze w Europie, nasza armia będzie najnowocześniejsza w Europie, będzie najlepiej wyposażona w Europie. Nie dlatego, że dowódcy czy politycy mają taką ambicję, ale właśnie dlatego, żeby tu, w tej części świata, mógł panować pokój - wyjaśnił.

Apel do światowych przywódców

Premier Tusk wykorzystał okazję, by zaapelować do globalnych liderów o unikanie konfliktów.

- Zróbmy wszystko, aby wojna nie była naszą codziennością - wezwał.

Podkreślił, że jedynym usprawiedliwieniem dla wojny jest obrona własnych granic, narodu i państwa, na co Polska jest przygotowana.

- To nie jest sztuka zacząć wojnę. Wielką sztuką jest wojny unikać. Jest tylko jedno usprawiedliwienie dla wojny i my to w Polsce bardzo dobrze rozumiemy. To obrona własnych granic, własnego narodu, własnego państwa. I na to Polska jest gotowa - dodał.

Tusk zaznaczył, że dzięki wysiłkom żołnierzy w czasie pokoju, Polska jest gotowa do skutecznej i mądrej obrony, a także do prowadzenia polityki, która ma zapobiec wojnie na polskim terytorium.

- Być może to jest ten czas pogłębionej refleksji dla wszystkich wielkich tego świata. Zastanówcie się, czy wojna jest dobrym rozwiązaniem. Wojna nie może być kaprysem polityków - podsumował.

Życzenia świąteczne

Premier złożył życzenia świąteczne wszystkim Polakom, żołnierzom i przedstawicielom armii, wyrażając nadzieję na powrót pokoju jako codzienności.

- Z wielką nadzieją wchodzimy w ten świąteczny tydzień. Z wielką nadzieją, że pokój przestanie być naszym marzeniem, naszym oczekiwaniem. Stanie się na nowo naszą codziennością i w regionie, i na całym świecie. Pokoju życzę wam wszystkim. Polkom, Polakom, naszym żołnierzom, oficerom, generałom, wszystkim ludziom bez wyjątku, bo taki właśnie sens mają te święta. Wszystkiego dobrego - zakończył.

Podczas tego samego spotkania, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "wolności, pokoju, niepodległości i suwerenności broni się siłą". Wyjaśnił, że chodzi o "siłę dobrych intencji, zorganizowaną i wyposażoną armią oraz siłą obywateli, którzy budują wspólnotę". Minister zaznaczył również, że Polska jest liderem w zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa sojuszniczego, co przekłada się na bezpieczeństwo kraju.

- Dajemy po prostu z siebie najwięcej. I tu podziękować należy wszystkim naszym rodakom – dodał.

25

