Ważne zmiany w wystawianiu recept. Zobacz, co się zmieni od 13 września

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-08-26 5:00

Od 13 września wchodzą w życie nowe reguły wystawiania recept refundowanych. Centrum e‑Zdrowia podkreśla, że system będzie działał w trybie blokującym — czyli recepta wystawiona przez lekarza z błędem nie zostanie w ogóle zapisana w systemie. To ważna zmiana, bo do tej pory pacjent często dowiadywał się o problemie z receptą dopiero w aptece, gdy farmaceuta musiał odmówić realizacji.

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Autor: getty/ Getty Images Zielony krzyż apteczny z czerwonym napisem "APTEKA", zawieszony na ozdobnym, kutym uchwycie przy zielonej fasadzie budynku, symbolizuje dostępne punkty realizacji recept. Nowe zasady e-recepty dzielonej od 1 lipca 2026 roku omówione na Poradnik Zdrowie ułatwią pacjentom wykup leków w różnych placówkach.

Co musi znaleźć się na recepcie od 13 września? Po pierwsze czas trwania terapii, czyli informacja, na ile dni lek jest ordynowany. Po drugie strukturalne dawkowanie — system wymaga jasnego, policzalnego zapisu, ile tabletek i jak często pacjent ma przyjmować. Trzeci obowiązek to prawidłowa wielkość opakowania, zgodna z Rejestrem Produktów Leczniczych. Jeśli lekarz pominie którąś z tych informacji lub wpisze błędną wartość, system natychmiast zablokuje dokument i wymusi poprawę.

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Celem zmian jest uporządkowanie danych i wyeliminowanie tzw. „recept śmierci”, czyli dokumentów z absurdalnym dawkowaniem lub ilością leku przekraczającą 120 dni terapii. Dzięki temu pacjent nie dostanie wadliwej recepty, a farmaceuta nie będzie musiał odrzucać jej przy okienku. W praktyce oznacza to, że lekarz spędzi chwilę dłużej przy komputerze — ale pacjent wyjdzie z gabinetu z receptą, którą apteka na pewno zrealizuje.

To kolejna zmiana dotycząca recept

Resort zdrowia od kilku miesięcy porządkuje zasady realizacji recept. Od lipca pacjent może „napocząć” receptę w jednej aptece i dokończyć zakup w innej — system śledzi wykorzystanie recepty i pozwala kontynuować realizację (wcześniej to było niemożliwe). To ułatwiło życie osobom, które nie mogły znaleźć leku w jednym miejscu.

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Ministerstwo zapowiada też kolejne reformy. W konsultacjach jest m.in. limit 60 dni zapasu leku refundowanego, który ma ograniczyć wykupywanie dużych ilości leków „na zapas”.

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