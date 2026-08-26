Ważne zmiany w wystawianiu recept. Zobacz, co się zmieni od 13 września

Co musi znaleźć się na recepcie od 13 września? Po pierwsze czas trwania terapii, czyli informacja, na ile dni lek jest ordynowany. Po drugie strukturalne dawkowanie — system wymaga jasnego, policzalnego zapisu, ile tabletek i jak często pacjent ma przyjmować. Trzeci obowiązek to prawidłowa wielkość opakowania, zgodna z Rejestrem Produktów Leczniczych. Jeśli lekarz pominie którąś z tych informacji lub wpisze błędną wartość, system natychmiast zablokuje dokument i wymusi poprawę.

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Celem zmian jest uporządkowanie danych i wyeliminowanie tzw. „recept śmierci”, czyli dokumentów z absurdalnym dawkowaniem lub ilością leku przekraczającą 120 dni terapii. Dzięki temu pacjent nie dostanie wadliwej recepty, a farmaceuta nie będzie musiał odrzucać jej przy okienku. W praktyce oznacza to, że lekarz spędzi chwilę dłużej przy komputerze — ale pacjent wyjdzie z gabinetu z receptą, którą apteka na pewno zrealizuje.

To kolejna zmiana dotycząca recept

Resort zdrowia od kilku miesięcy porządkuje zasady realizacji recept. Od lipca pacjent może „napocząć” receptę w jednej aptece i dokończyć zakup w innej — system śledzi wykorzystanie recepty i pozwala kontynuować realizację (wcześniej to było niemożliwe). To ułatwiło życie osobom, które nie mogły znaleźć leku w jednym miejscu.

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Ministerstwo zapowiada też kolejne reformy. W konsultacjach jest m.in. limit 60 dni zapasu leku refundowanego, który ma ograniczyć wykupywanie dużych ilości leków „na zapas”.

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